İkinci döneme ilişkin sınavların ertelenmesinin ardından milyonlarca öğrenci ve velinin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek olan "İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Geçtiğimiz hafta çok kritik açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, bu yıl 2 Temmuz tarihinde öğrencilerin karne sevinci yaşayacaklarını ifade ederken 3 Mayıs tarihinde yapılması planlanan sınavlarla ilgili de açıklamalarda bulunmuştu Buna göre; Ortaokul ve lise sınavları ne zaman yapılacak, 2. Dönem sınavlar ne zamana ertelendi? İşte MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan gelen flaş açıklamanın detayları…