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Haberler Yaşam Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklama Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman?
Giriş Tarihi: 30.05.2021 07:43 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 02:00

Bakan 'tan flaş açıklama ? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, ?

Kademeli normalleşme sürecinin bitmesine az bir zaman kala ", ? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek?" sorularının yanıtları milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı , telafi eğitimin Haziran ayında başlayacağını açıklamıştı. Konu ile ilgili gelen öneriler arasında ise okulların Ağustos başında yüz yüze eğitime başlaması tavsiye edilirken şu sıralar en önemli konu ise okulların kapanış tarihi ve sonrasındaki süreç oluyor. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapmış olduğu açıklamalara göre; okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek?

Bakan Ziya Selçuk duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek?

tarafından yapılan açıklamaları milyonlarca öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayına kısa bir süre kala ", ? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek?" sorularının yanıtları araştırılırken bilindiği üzere okulların seminer dönemi dahil 2 Temmuz'a kadar devam etmesinin hedeflendiği açıklanmıştı. Bakan 'un bu açıklamalarının ardından okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek? İşte son bilgiler.

Bakan Ziya Selçuk duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

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Bakan Ziya Selçuk duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek?

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ziya Selçuk duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım.

Bakan Ziya Selçuk duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek?

Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

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