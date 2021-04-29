Bakan Ziya Selçuk’tan flaş açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak, karneler ne zaman verilecek? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı sonrası yüz yüze eğitim…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve tam kapanma süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri aralığında tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanacak olmasından ötürü yüz yüze eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitime geçilmişti. Bu kapsamda; milyonlarca öğrenci ve velisi tam kapanma sonrası okullar ne zaman açılacak, karneler ne zaman verilecek gibi sorulara yanıt arıyorlar. "Amacımız bütün sınıfları açmak" şeklinde ifade kullanan Bakan Ziya Selçuk 17 Mayıs'tan sonra yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda başlayacağına dair bilgilere de yer verdi. Bu kapsamda; okullar ne zaman açılacak, karneler ne zaman verilecek? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı sonrası okulların durumu hakkında bilgiler!