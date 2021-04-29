Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bakan Ziya Selçuk’tan flaş açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak, karneler ne zaman verilecek? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı sonrası yüz yüze eğitim…
Giriş Tarihi: 29.04.2021 15:05 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 15:07

Bakan ’tan flaş açıklamalar: , karneler ne zaman verilecek? sonrası

Milli Eğitim Bakanı , ve süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri aralığında tam kapanma uygulanacak olmasından ötürü yüz yüze eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitime geçilmişti. Bu kapsamda; milyonlarca öğrenci ve velisi tam kapanma sonrası , karneler ne zaman verilecek gibi sorulara yanıt arıyorlar. "Amacımız bütün sınıfları açmak" şeklinde ifade kullanan Bakan Ziya Selçuk 17 Mayıs'tan sonra yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda başlayacağına dair bilgilere de yer verdi. Bu kapsamda; okullar ne zaman açılacak, karneler ne zaman verilecek? sonrası okulların durumu hakkında bilgiler!

Bakan Ziya Selçuk’tan flaş açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak, karneler ne zaman verilecek? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı sonrası yüz yüze eğitim…

Milli Eğitim Bakanı , sonrası için okulların durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 17 Mayıs'tan sonra yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda başlayacağının netleştirileceğini belirtilen Bakan Selçuk'un bu açıklamaları ile birlikte "?", "Karneler ne zaman verilecek?" şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı. Öte yandan öğretmenlerin aşılanması hakkındaki bilgilere de değinen Bakan Selçuk, "Liselerde tek bir sınav olacak" ifadesini kullandı. Bu kapsamda; sonrası okullar ne zaman açılacak, karneler ne zaman verilecek? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı sonrası hakkında açıklamalar!

Bakan Ziya Selçuk’tan flaş açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak, karneler ne zaman verilecek? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı sonrası yüz yüze eğitim…

AMACIMIZ BÜTÜN SINIFLARI AÇMAK

Selçuk, " süreciyle vaka sayılarının azalacağını düşünerek, bunun okulların açılması için bir umut olmasını diliyorum. Ele ele vererek bu süreci iyi yönetebilirsek çok sağlıklı sonuçlar alınabilir ve gerekirse bütün sınıf seviyelerinde okulların açılmasını sağlayabiliriz. Öncelikleri de dikkate alarak amacımız bütün sınıfları açmak." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Ziya Selçuk’tan flaş açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak, karneler ne zaman verilecek? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı sonrası yüz yüze eğitim…

17 Mayıs'tan sonra yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda başlayacağının bir iki hafta içinde netleşmeye başlayacağını belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:

"1-2 HAFTA İÇERİSİNDE NETLEŞECEK"

"Ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12. sınıfların sınavlarının tamamı bitti. Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak."

YKS VE LGS ERTELENECEK Mİ?

Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." dedi.

Bakan Ziya Selçuk’tan flaş açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak, karneler ne zaman verilecek? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı sonrası yüz yüze eğitim…

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASI

Öğretmenlerin aşılanmasının 24 Şubat'ta başladığını anımsatan Selçuk, 425 bin 500 öğretmene aşı randevusu açıldığını hatırlattı.

Selçuk, okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını hatırlatarak, "Yazın dileyen veliler çocuklarının matematik kampı, kursu ya da yaz okulları ya da televizyondaki destek çalışmaları ve EBA internetteki aktivitelerle desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler." diye konuştu.

Karneleri öğrencilere yüz yüze vermek istediklerini vurgulayan Selçuk, karne verilmemesinin yüz yüze olmaması halinde dijital karnenin de hazır olduğunu söyledi.

Bakan Ziya Selçuk’tan flaş açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak, karneler ne zaman verilecek? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı sonrası yüz yüze eğitim…

'KARNELER 2 TEMMUZ'DA VERİLECEK'

* Her bir çocuğumuz için tamamlayıcı kitaplarımız var. Çalışmalar yazın da devam edecek. Biz 2 Temmuz'a kadar dedik. Ama dileyen veliler çocukların yaz okulları matematik kamplarıyla desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler. Karneler 2 Temmuz'da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek.

* Salgın sürecinde öğrencilere 750 bine yakın 25 GB interneti olan tablet dağıttık.

* sürecinde öğretmenler ve okul müdürleri okula gitmeyecek.

* olarak akademik açıkları hızlıca kapatabiliriz. Ama sosyal duygular, problemlerin iyileştirilmesi, bunlar uzun soluklu konular. Çocuk sosyal açıdan problem yaşarsa derslerinde de yaşar. Önce o kısım çok önemli. Lise öğrencileri üzerinde yaptığımız araştırmada uyumakta sorun yaşayan, beslenmede sorun yaşayanlar olabiliyor. Psikolojik danışmanlarımız ve rehber öğretmenlerimiz var.

* Uzaktan eğitimi yönetmek, yüz yüze eğitimi yönetmekten daha zor. Öğretmenlerimiz kendi çocuklarına ayıramadığı vakitleri, öğrencilerine eğitim vermeye harcıyor.

SON DAKİKA