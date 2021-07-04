Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bakan Ziya Selçuk'tan "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt! 2021-2022 eğitim öğretim yılı için okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 04.07.2021 07:31 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 07:32

Bakan Ziya Selçuk'tan "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt! 2021-2022 eğitim öğretim yılı için okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı için okulların açılacağı tarih duyuruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre uzaktan eğitim sistemi şeklinde devam eden eğitim dönemi bilindiği üzere 2 Temmuz tarihinde sona erdi. Şu an yaz tatilinde olan öğrenciler yeni döneme eksiksiz şekilde hazırlanmak isterken telafi eğitimi de başlayacak. Bilindiği üzere telafi eğitimi gönüllülük esasına dayalı olup sadece öğrencileri değil veliler ve öğretmenleri de kapsıyor. Peki; okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 eğitim öğretim yılı için okullar ne zaman açılıyor? MEB ile "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu yanıt buldu.

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 eğitim öğretim yılı için okullar ne zaman açılıyor?

MEB takvimine göre; 2021-2022 eğitim dönemi için "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?" sorusu yanıt buldu. 2 Temmuz tarihi itibarıyla okulların kapanması ve yaz tatiline girilmesi ile birlikte sonraki süreçte telafi eğitimi yer alacak. Telafi eğitimi programı ise 5 Temmuz-31 Ağustos 2021 aralığını kapsarken sadece öğrencileri değil öğretmen ve velileri de kapsıyor ve gönüllülük esasına dayalı oluyor. Peki; okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 eğitim öğretim yılı için okullar ne zaman açılıyor? MEB ile "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu yanıt buldu.

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 eğitim öğretim yılı için okullar ne zaman açılıyor?

YENİ DÖNEMDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. 17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.

Bu kapsamda yeni bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 eğitim öğretim yılı için okullar ne zaman açılıyor?

"Telafide Ben de Varım" programı başlıyor

Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak.

21 Haziran-2 Temmuz'da başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos'ta düzenlenecek.

Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden yararlanabilecek.

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 eğitim öğretim yılı için okullar ne zaman açılıyor?

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak.

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 eğitim öğretim yılı için okullar ne zaman açılıyor?

Okul öncesi eğitimden yararlanamayanlara da yaz okulu

Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

SON DAKİKA