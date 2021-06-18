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Haberler Yaşam Bakan Ziya Selçuk’tan “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna net yanıt! 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 18.06.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 11:05

Bakan ’tan “?” sorusuna net yanıt! 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, başlıyor?

18 Haziran 2021 Cuma günü dijital karnelerin erişime açılması ile birlikte gündemdeki en önemli soru "?" oluyor. Konu ile ilgili geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı açıklama yapmış ve öğrencilerin merak ettikleri sorular bu şekilde yanıt bulmuştu. Yaz tatiline az bir zaman kala, dijital karnelerin erişime açılmasının ardından sonraki süreçte ise telafi eğitimi başlayacak ve gönüllülük esasına dayalı olacak. Bu kapsamda; okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, başlıyor? MEB ile okullar ne zaman kapanacak sorusu yanıtlandı.

Bakan Ziya Selçuk’tan “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna net yanıt! 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?

"?" sorusunun yanıtına ilişkin Milli Eğitim Bakanı 'tan önemli açıklamalar gelmişti. Dijital karneler 18 Haziran'da verilecek olup basılı karneler ise 2 Temmuz'da verilecek. Bu sürecin ardından ise telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak. Gönüllülük esasına göre yürütülecek olan "Telafide Ben De Varım" programı faaliyet haritası ise MEB üzerinden yayınlandı. Buna göre; bu sene okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, başlıyor? MEB ile okullar ne zaman kapanacak sorusu yanıt buldu.

Bakan Ziya Selçuk’tan “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna net yanıt! 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren verilecek.

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Bakan Ziya Selçuk’tan “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna net yanıt! 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?

BASILI KARNELER 2 TEMMUZ'DA

Tvnet kanalında yayınlanan Netbakış Özel Programı'na katılan Milli Eğitim Bakanı , "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

Bakan Ziya Selçuk’tan “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna net yanıt! 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

Bakan Ziya Selçuk’tan “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna net yanıt! 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?

5 Temmuz'da "Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

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