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Haberler Yaşam Bakan Ziya Selçuk’tan “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna net yanıt! 2021 Okullar ne zaman tatile girecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 20.06.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 10:32

Bakan ’tan “?” sorusuna net yanıt! 2021 , başlıyor?

"?", " başlıyor?" sorularının yanıtları için milyonlarca öğrenci araştırmalarını sürdürüyor. 18 Haziran'da dijital karnelerine ulaşan öğrenciler, 2 Temmuz'da ise isteğe bağlı olarak basılı karnelerini alabilecekler. Okulların kapanış tarihine az bir zaman kala, bu süreç sonrası ise telafi eğitimi başlayacak ve gönüllülük esasına dayalı olacak. Konu ile ilgili ise Milli Eğitim Bakanı , önemli açıklamalarda bulundu ve sürece dair bilgiler verdi. Bu kapsamda; okullar ne zaman kapanacak? 2021 , yaz tatili ne zaman başlıyor? Bakan Ziya Selçuk'tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna flaş yanıt!

Bakan Ziya Selçuk’tan “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna net yanıt! 2021 Okullar ne zaman tatile girecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?

"? başlayacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. 18 Haziran'da dijital karnelerini alan öğrenciler basılı karnelerini 2 Temmuz'da alacak. Okulların kapanmasına az bir zaman kala ise bu yönde araştırmalar sürerken milyonlarca öğrenci yaz tatili başlangıcını bekliyor. Okulların kapanmasının ardından başlayacak olan telafi eğitimi ise gönüllülük esasına dayalı olacak. Telafi eğitimi için "Telafide Ben De Varım" faaliyet haritası da MEB tarafından yayınlanmıştı. Bu kapsamda; okullar ne zaman kapanacak? 2021 , yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB , okullar ne zaman kapanacak sorusunu yanıtladı.

Bakan Ziya Selçuk’tan “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna net yanıt! 2021 Okullar ne zaman tatile girecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren verilecek.

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Bakan Ziya Selçuk’tan “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna net yanıt! 2021 Okullar ne zaman tatile girecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?

BASILI KARNELER 2 TEMMUZ'DA

Tvnet kanalında yayınlanan Netbakış Özel Programı'na katılan Milli Eğitim Bakanı , "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

Bakan Ziya Selçuk’tan “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna net yanıt! 2021 Okullar ne zaman tatile girecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

Bakan Ziya Selçuk’tan “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna net yanıt! 2021 Okullar ne zaman tatile girecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?

5 Temmuz'da "Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

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