"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusunun yanıtına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar gelmişti. Dijital karneler 18 Haziran'da verilecek olup basılı karneler ise 2 Temmuz'da verilecek. Bu sürecin ardından ise telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak. Gönüllülük esasına göre yürütülecek olan "Telafide Ben De Varım" programı faaliyet haritası ise MEB üzerinden yayınlandı. Buna göre; bu sene okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB ile okullar ne zaman kapanacak sorusu yanıt buldu.