18 Haziran 2021 Cuma günü dijital karnelerin erişime açılması ile birlikte gündemdeki en önemli soru "Okullar ne zaman kapanacak?" oluyor. Konu ile ilgili geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapmış ve öğrencilerin merak ettikleri sorular bu şekilde yanıt bulmuştu. Yaz tatiline az bir zaman kala, dijital karnelerin erişime açılmasının ardından sonraki süreçte ise telafi eğitimi başlayacak ve gönüllülük esasına dayalı olacak. Bu kapsamda; okullar ne zaman kapanacak? 2021 Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB ile okullar ne zaman kapanacak sorusu yanıtlandı.