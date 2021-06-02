Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşamasına geçilmesi ile birlikte okulların durumu da belli oldu. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim, telafi eğitimi, yaz tatili, karnelerin verileceği tarih gibi önemli açıklamalarda bulundu. Hal böyle olunca; "Yaz tatili ne zaman ve karneler ne zaman verilecek?" sorularının yanıtları sorgulanmaya başlandı. Bu kapsamda; okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman ve karneler ne zaman verilecek? İşte MEB son dakika açıklamaları!