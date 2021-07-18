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Haberler Yaşam Bakan Ziya Selçuk'tan önemli açıklama: Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze mi olacak? Yeni eğitim öğretim döneminde ilkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor?
Giriş Tarihi: 18.07.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 11:45

Bakan Ziya Selçuk'tan önemli açıklama: Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze mi olacak? Yeni eğitim öğretim döneminde ilkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir canlı yayında okulların açılış tarihi ve yüz yüze eğitim hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. "Bayram döneminde dikkatli olalım" uyarısında bulunan Bakan Selçuk, milyonlarca öğrenci ve velisinin merakla beklediği "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt verdi. Özellikle bir süredir uzaktan eğitim şeklinde devam eden okulların 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda; okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze mi olacak? Yeni eğitim öğretim döneminde ilkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor?

Bakan Ziya Selçuk son dakika açıkladı: Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze mi olacak? Yeni eğitim öğretim döneminde ilkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor

Milyonlarca öğrenci ve velisinin merakla beklediği "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir canlı yayında "Vaka sayısının yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım" ifadelerine yer verirken öte yandan koronavirüs konusunda ailelerin özellikle bayram döneminde dikkat olmasını istedi. Eylül ayında okulları açmak istediklerini belirten Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından "Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze mi olacak? Yeni eğitim öğretim döneminde ilkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor?" soruları da yanıt buldu.

Bakan Ziya Selçuk son dakika açıkladı: Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze mi olacak? Yeni eğitim öğretim döneminde ilkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 vaka sayılarının yükselmemesi için özellikle Kurban Bayramı'nda herkesi tedbirlere uymaya çağırarak 6 Eylül'de okulları açmak istediklerini belirtti.

Bakan Selçuk, bir canlı yayın programında soruları yanıtladı.

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Bakan Ziya Selçuk son dakika açıkladı: Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze mi olacak? Yeni eğitim öğretim döneminde ilkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor

Bakan Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna karşılık, "Türkiye'nin şu anda, şu aşamada okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması lazım." dedi.

Kurban Bayramı döneminde tüm vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısı yapan Selçuk, "Bayram döneminde dikkatli olalım, vaka sayısının yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Bunu çocuklarımızın, bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım. Buna ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bakan Ziya Selçuk son dakika açıkladı: Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze mi olacak? Yeni eğitim öğretim döneminde ilkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor

Bakan Selçuk, okulların açılması için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

Bakan Ziya Selçuk son dakika açıkladı: Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze mi olacak? Yeni eğitim öğretim döneminde ilkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor

"Okulları açacağız. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız."

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