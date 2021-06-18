Bakan Ziya Selçuk'tan önemli açıklama: Okullar ne zaman kapanacak? MEB ile İlkokul, ortaokul ve liseler için okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu yanıt buldu. 18 Haziran tarihinde dijital karnelerine e-Okul üzerinden erişecek olan öğrenciler merak ettikleri konu başlıkları hakkında araştırma yapıyor. Basılı karnelerin 2 Temmuz'da verilecek olmasının ardından sonraki süreçte ise telafi eğitimi başlayacak. Yaz tatiline az bir zaman kala okullar ne zaman kapanacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Karneler nasıl verilecek? İşte yapılan son açıklamalar.