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Haberler Yaşam Bakan Ziya Selçuk’tan önemli açıklamalar | MEB ile sınavlar iptal mi olacak? 2021 Ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 09:24

Bakan ’tan önemli açıklamalar | ile olacak? 2021 Ortaokul ve liselerde yapılacak?

Tam kapanma süreci sonrası gelişmeler merak edilirken bunlar arasında en önemlileri " yapılacak?", " olacak?" gibi soruların yanıtları oluyor. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim sürecine devam ederken sınavların akıbeti hakkındaki son gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Bu kapsamda; Bakanı , önemli açıklamalarda bulundu ve eğitim öğretim takvimine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Yapılan açıklamalar doğrultusunda; ? 2021 Bu yıl ortaokul ve liselerde ? İşte Bakan Ziya Selçuk'un son açıklamaları!

Bakan Ziya Selçuk’tan önemli açıklamalar | MEB ile sınavlar iptal mi olacak? 2021 Ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

Milyonlarca ortaokul ve lise öğrencisi ile velileri " yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. 29 Nisan-17 Mayıs tam kapanma süreci devam ederken süreç sonrası söz konusu sınavların iptal olup olmadığı da öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Konu ile alakalı Bakanı ise önemli açıklamalarda bulundu ve " olacak?" sorusunun yanıtı da bu şekilde netlik kazandı. Bu kapsamda; ortaokul ve liselerde ? ile ? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları!

Bakan Ziya Selçuk’tan önemli açıklamalar | MEB ile sınavlar iptal mi olacak? 2021 Ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

SINAVLAR İPTAL Mİ OLACAK?

İkinci dönem için sınavlarda düzenleme yapan 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiğini bildirildi. Dolayısı ile lise sınavları iptal edilmedi. Lise sınav tarihleri ile ilgili ilerleyen günlerde yeni açıklama yapılması bekleniyor.

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Bakan Ziya Selçuk’tan önemli açıklamalar | MEB ile sınavlar iptal mi olacak? 2021 Ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

BAKAN SELÇUK'TAN ERTELENEN SINAVLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

Bakanlığı "Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu. Sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

Bakan Ziya Selçuk’tan önemli açıklamalar | MEB ile sınavlar iptal mi olacak? 2021 Ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

YKS VE LGS SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Bakanı , "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" açıklamasını yaptı. Bakan Selçuk "YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değildir" dedi.

Bakan Ziya Selçuk’tan önemli açıklamalar | MEB ile sınavlar iptal mi olacak? 2021 Ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak?

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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