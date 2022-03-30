Haberler Yaşam Öğretmen ataması 2022 ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? Özer'den öğretmen atamaları ile ilgili flaş açıklama!

Giriş Tarihi: 30.03.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 10:19

Öğretmen ataması 2022 ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? Özer'den öğretmen atamaları ile ilgili flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den milyonların beklediği 2022 öğretmen atama takvimi açıklaması geldi. Bekleyiş merakla sürerken Bakan Özer geçtiğimiz gün katılım sağladığı canlı yayında açılan okullara yeni atamaların yapılacağını ifade etti. Bu müjde sonrasında ise binlerce aday "2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. 2021 KPSS ataması heyecanla beklenirken yeni açıklama sonrası araştırmalar da hız kazandı. Peki, 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? İşte atamalara ilişkin son gelişmeler...