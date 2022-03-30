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Haberler Yaşam Öğretmen ataması 2022 ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? Özer'den öğretmen atamaları ile ilgili flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 30.03.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 10:19

Öğretmen ataması 2022 ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? Özer'den öğretmen atamaları ile ilgili flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den milyonların beklediği 2022 öğretmen atama takvimi açıklaması geldi. Bekleyiş merakla sürerken Bakan Özer geçtiğimiz gün katılım sağladığı canlı yayında açılan okullara yeni atamaların yapılacağını ifade etti. Bu müjde sonrasında ise binlerce aday "2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. 2021 KPSS ataması heyecanla beklenirken yeni açıklama sonrası araştırmalar da hız kazandı. Peki, 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? İşte atamalara ilişkin son gelişmeler...

Öğretmen ataması 2022 ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? Özer’den öğretmen atamaları ile ilgili flaş açıklama!

MEB öğretmen atama takvimi için geri sayım başladı. Bir süredir binlerce öğretmenin gündeminde 2021 KPSS atamalarının yapılacağı tarih bulunuyordu. Bu noktada ise "2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Özer'in müjde niteliğindeki açıklaması binlerce adayın şimdilerde araştırma konusu haline geldi. Peki, MEB atama takvimi ile 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Öğretmen ataması 2022 ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? Özer’den öğretmen atamaları ile ilgili flaş açıklama!

MÜJDE NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA! ÖĞRETMEN ATAMALARI...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mart tarihinde katıldığı bir canlı yayında atamalar hakkında şunları söyledi;

Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak.

En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok.

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Öğretmen ataması 2022 ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? Özer’den öğretmen atamaları ile ilgili flaş açıklama!

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Bakan Özer atama müjdesi vermişti. Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer,

Öğretmen ataması 2022 ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? Özer’den öğretmen atamaları ile ilgili flaş açıklama!

"Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" demişti.

Atama takviminin ilerleyen haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından netleşmesi bekleniyor.

Öğretmen ataması 2022 ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı? Özer’den öğretmen atamaları ile ilgili flaş açıklama!

2022 ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu.

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