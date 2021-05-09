Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, hangi gün? Yeni kararlar için gözler Beştepe'de!

Salgın sürecine ilişkin çok kritik kararların alındığı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için yeniden nefesler tutuldu. Genel olarak iki haftada bir Beştepe'de toplanan kurul, özellikle salgın sürecine ilişkin kısıtlama ve normalleşme değerlendirmelerini gerçekleştirdiğinden büyük önem taşıyor. Hal böyleyken "Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?" soruları da gün içerisinde çokça kez yanıt arayan sorular arasında yer alıyor. 17 gün sürecek tam kapanma sürecinin ardından başlayacak normalleşme takviminin önümüzdeki Kabine Toplantısı sonrası belli olması bekleniyor.