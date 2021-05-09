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Giriş Tarihi: 09.05.2021 13:09 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 13:12

ne zaman? Bu hafta var mı, hangi gün? Yeni kararlar için gözler 'de!

Salgın sürecine ilişkin çok kritik kararların alındığı için yeniden nefesler tutuldu. Genel olarak iki haftada bir 'de toplanan kurul, özellikle salgın sürecine ilişkin kısıtlama ve normalleşme değerlendirmelerini gerçekleştirdiğinden büyük önem taşıyor. Hal böyleyken " ne zaman, hangi gün yapılacak?" soruları da gün içerisinde çokça kez yanıt arayan sorular arasında yer alıyor. 17 gün sürecek tam kapanma sürecinin ardından başlayacak normalleşme takviminin önümüzdeki Kabine Toplantısı sonrası belli olması bekleniyor.

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, hangi gün? Yeni kararlar için gözler Beştepe'de!

'nın tarihi yeni hafta öncesinde milyonların gündemine taşındı. 26 Nisan tarihinden bu yana devam eden tam kapanma sürecinde vatandaşlar 17 Mayıs itibarıyla uygulamaya geçmesi beklenen normalleşme detaylarını merak ediyor. Bu kapsamda " ne zaman, hangi gün yapılacak?" gibi birçok soru gündeme geliyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek olan Kabine Toplantısı tarihi ve detaylar…

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, hangi gün? Yeni kararlar için gözler Beştepe'de!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

En son 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.Yeni haftanın Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor.

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Tam kapanma sürecinin 17 Mayıs'ta sona ermesinden dolayı toplantının 1 hafta ertelemeli yapılması tahmin ediliyor.

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Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, hangi gün? Yeni kararlar için gözler Beştepe'de!

Başkan Erdoğan "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı ve normalleşme ne zaman sorusunun yanıtı hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bu kapsamda; yeni normalleşme takvimi merakla beklenirken Başkan Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." İfadelerini kullandı. Bu bağlamda; tam kapanma ne zaman bitecek, normalleşme takvimi hangi tarihte açıklanacak? Yeni normalleşme takvimi bekleniyor!

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, hangi gün? Yeni kararlar için gözler Beştepe'de!

"YENİ NORMALLEŞME TAKVİMİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak.

KOVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELE

Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bir süre daha fedakarlık gerekli.

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, hangi gün? Yeni kararlar için gözler Beştepe'de!

Erdoğan, normalleşme takvimi hakkında, "İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışı ile ilgili süreçte yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mâni oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.

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