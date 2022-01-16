Kritik Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı yarın mı, gündemde yeni tedbirler var mı?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Beklentilere göre 2022'nin ikinci toplantısı önümüzdeki hafta içi düzenlenecek. Koronavirüste vaka sayıları hızla artarken yüz yüze eğitimden sokağa çıkma yasağı uygulamalarına kadar birçok önemli konunun masada yer alması bekleniyor. Öte yandan "Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yarın Başkan Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti nedeniyle kritik toplantının Çarşamba günü yapılması bekleniyor. Peki, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar…