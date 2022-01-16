Kritik Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı yarın mı, gündemde yeni tedbirler var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için net tarih henüz bilinmiyor. Ancak toplantının Çarşamba günü düzenlenmesi beklentiler arasında yer alıyor. Gelişmeleri Sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

YOĞUN GÜNDEM MADDELERİ KABİNE TOPLANTISINDA MASADA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği ve sonrasında açıklamalarda bulunacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının bu haftaki gündeminde birçok farklı alanda çok sayıda kritik başlık bulunuyor. Ekonomik adımlar, koronavirüsle mücadele, terörle mücadele, meclis çalışmaları ve dış politika olmak üzere işte kabine toplantısının gündemi...