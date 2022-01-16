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Giriş Tarihi: 16.01.2022 17:08 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 17:09

Kritik Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı yarın mı, gündemde yeni tedbirler var mı?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Beklentilere göre 2022'nin ikinci toplantısı önümüzdeki hafta içi düzenlenecek. Koronavirüste vaka sayıları hızla artarken yüz yüze eğitimden sokağa çıkma yasağı uygulamalarına kadar birçok önemli konunun masada yer alması bekleniyor. Öte yandan "Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yarın Başkan Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti nedeniyle kritik toplantının Çarşamba günü yapılması bekleniyor. Peki, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar…

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı yarın mı, gündemde yeni tedbirler var mı?

Kritik kabine toplantısı için nefesler tutuldu. Çeşitli tedbirlerin masada olmasının beklendiği toplantının önümüzdeki hafta içi düzenlenmesi beklenirken eğitim, sağlık alanlarında birçok tedbirin gündemde olması beklentiler arasında yer alıyor. Hal böyleyken hafta başıyla beraber "Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği yeni kabine toplantısı bu hafta Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı yarın mı, gündemde yeni tedbirler var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için net tarih henüz bilinmiyor. Ancak toplantının Çarşamba günü düzenlenmesi beklentiler arasında yer alıyor. Gelişmeleri Sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

YOĞUN GÜNDEM MADDELERİ KABİNE TOPLANTISINDA MASADA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği ve sonrasında açıklamalarda bulunacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının bu haftaki gündeminde birçok farklı alanda çok sayıda kritik başlık bulunuyor. Ekonomik adımlar, koronavirüsle mücadele, terörle mücadele, meclis çalışmaları ve dış politika olmak üzere işte kabine toplantısının gündemi...

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Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı yarın mı, gündemde yeni tedbirler var mı?

EKONOMİK ADIMLARDA KARARLILIK
KDV DÜZENLEMESİ MASADA

Kabine toplantısında ekonomi başlığı oldukça önemli. Manipülasyonlara karşı atılan adımlar sonrasında dengeye oturan kur ile alınacak yeni önlemler kurulun gündeminde olacak. Kur ve dalgalanmaya ilişkin hayata geçirilen uygulamaların sonuçları değerlendirilecek. KDV düzenlemesi de konuşuluyor. Çalışmada gelinen son durum masada olacak.

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı yarın mı, gündemde yeni tedbirler var mı?

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Koronavirüse karşı verilen mücadelede son duruma ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı yarın mı, gündemde yeni tedbirler var mı?

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele kabine toplantısındaki bir başka başlık olacak. Yurt içi ve yurt dışında operasyonlar devam ederken önümüzdeki süreçte yaklaşan bahar aylarıyla birlikte terör örgütünün kırsaldaki hareket kabiliyetinin ortadan kaldırılmasına ilişkin atılacak adımlar gündemde olacak

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