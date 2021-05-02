Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

Yeni haftanın gelmesi ile birlikte Kabine Toplantısı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs salgını gündemin ana maddesi olurken bilindiği üzere toplantıda önemli kararlar istişare ediliyor. Son olarak gerçekleştirilen kritik toplantı kararları kamuoyuna açıklanmıştı. Alınan kararlar doğrultusunda; 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın uygulanan kısıtlama kararı ile birlikte de İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma genelgesi yayınlanmıştı. Bu kapsamda; bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün?