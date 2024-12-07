Bakanlık ekipleri harekete geçti! Körfezi kirleten yandı

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı ile oluşturulan bilim kurulu tarafından belirlenen 15 maddelik Körfez Eylem Planı çerçevesinde il müdürlüğüne bağlı ekipler İzmir'de iç körfeze dökülen 11 dere ile bu derelere bağlanan ve İZSU Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen yağmur suyu kanallarını mercek altına aldı.