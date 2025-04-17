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Bakanlık ifşa etti: Taklit ve tağşiş yapan markalar listesi güncellendi!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
10:01
Bakanlık ifşa etti: Taklit ve tağşiş yapan markalar listesi güncellendi!
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini bir kez daha güncelledi. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerini sıkılaştıran Bakanlık, sahtecilik tespit edilen ürünleri ve markaları kamuoyuyla paylaştı. Kavurmadan kıymaya, peynirden sucuğa kadar birçok üründe aykırılıklar tespit edilirken, listeyi görenler adeta şok oldu. İşte 2025'in en güncel taklit ve tağşiş listesi ve detaylar…