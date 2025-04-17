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Haberler Yaşam Bakanlık ifşa etti: Taklit ve tağşiş yapan markalar listesi güncellendi!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 10:01

Bakanlık ifşa etti: Taklit ve tağşiş yapan markalar listesi güncellendi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini bir kez daha güncelledi. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerini sıkılaştıran Bakanlık, sahtecilik tespit edilen ürünleri ve markaları kamuoyuyla paylaştı. Kavurmadan kıymaya, peynirden sucuğa kadar birçok üründe aykırılıklar tespit edilirken, listeyi görenler adeta şok oldu. İşte 2025'in en güncel taklit ve tağşiş listesi ve detaylar…

Bakanlık ifşa etti: Taklit ve tağşiş yapan markalar listesi güncellendi!

Gıdada sahtecilik had safhaya ulaştı. Bakanlığın laboratuvar analizleri sonucunda, et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap, sucuk, peynir ve daha birçok üründe taklit ve tağşiş vakalarına rastlandı.

Bakanlık ifşa etti: Taklit ve tağşiş yapan markalar listesi güncellendi!

Bakanlık, bu ürünlerin sağlığı tehlikeye atabileceğini vurgularken, vatandaşları şüpheli gıdalardan uzak durmaya çağırdı. Fiyatı, tadı, rengi veya kokusu şüphe uyandıran ürünlerin ALO 174 Gıda İhbar Hattı ile bildirilmesi gerektiği belirtildi.

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Bakanlık ifşa etti: Taklit ve tağşiş yapan markalar listesi güncellendi!

TÜKETİCİLERE ŞU ÖNERİLER YAPILDI:

Ucuz fiyatlara aldanmayın; kalitesiz ve sahte ürünler genellikle düşük fiyatlarla satılıyor. Ürün etiketlerini dikkatlice okuyun ve güvenilir markaları tercih edin. Şüpheli ürünleri ALO 174'e bildirin. Gıda alışverişinde yerel ve güvenilir üreticilere yönelin.

Bakanlık ifşa etti: Taklit ve tağşiş yapan markalar listesi güncellendi!

BAKANLIK'TAN SERT TEDBİRLER

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca, taklit ve tağşiş yapan firmalara 50 bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar idari para cezası, hapis cezası, adli para cezası ve sektörden men gibi yaptırımlar uygulanıyor. Bakanlık, yeni teknolojilerle denetimlerini güçlendirerek sahteciliğin önüne geçmeyi hedefliyor.

Bakanlık ifşa etti: Taklit ve tağşiş yapan markalar listesi güncellendi!

VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Gıda sahteciliğine karşı bilinçli olmak hayati önem taşıyor. Bakanlık, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimi için denetimlerine hız kesmeden devam ederken, tüketicilerin de şüpheli ürünleri bildirmesi gerektiğini vurguluyor. Siz de sofranıza gelen gıdaların güvenilirliğinden emin olun!