Bakanlık ifşa etti: Taklit ve tağşiş yapan markalar listesi güncellendi!

BAKANLIK'TAN SERT TEDBİRLER

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca, taklit ve tağşiş yapan firmalara 50 bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar idari para cezası, hapis cezası, adli para cezası ve sektörden men gibi yaptırımlar uygulanıyor. Bakanlık, yeni teknolojilerle denetimlerini güçlendirerek sahteciliğin önüne geçmeyi hedefliyor.