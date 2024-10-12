Giriş Tarihi: 12.10.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024
09:37
Bakanlık yeni listeyi yayınladı! Bu firmalardan ürün alanlar dikkat: Zeytinyağında zararlı boya tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesindeki güvenilir gıda sayfasında yer alan "sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" ve "taklit ve tağşiş yapılan gıdalar" listeleri güncellendi. Buna göre; Gaziantep'te faaliyet gösteren bir zeytinyağı firmasının ürünlerinde gıda boyası tespit edildiği, Bursa'daki bir zeytinyağı firmasının ise ürünlerine "tohum yağları" karıştırdığı kaydedildi. İşte o liste...