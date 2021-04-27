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Haberler Yaşam Bakanlıktan 17 Günlük Tam kapanma genelgesi: İşte tam kapanma ve sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi ve kurumlar!
Giriş Tarihi: 27.04.2021 15:41 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 17:10

Bakanlıktan 17 Günlük Tam kapanma genelgesi: İşte tam kapanma ve sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi ve kurumlar!

Geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı sonrası 29 Nisan tarihi itibarıyla tam kapanma sürecinin başladığını duyurdu. 81 ilde hafta içi ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler ve kurumlar gibi tüm detaylar genelgesi ile duyurulmuştu. 17 günlük kısıtlama öncesinde milyonlarca vatandaş "Tam kapanmadan kimler muaf, sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından 26 Nisan tarihinde yayımlanan tam kapanma genelgesi ve sokağa çıkma yasağından muaf olanlar, açık olacak işletmeler…

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağından muaf olanlar belli oldu! Tam kapanmadan kimler muaf, yasak kimleri kapsıyor?

Ülkemiz 29 Nisan tarihi itibarıyla kısmi kapanma sürecini sonlandırarak tam kapanmaya geçiş yapıyor. 17 gün boyunca kesintisiz olarak ülke genelinde uygulamaya geçecek olan sokağa çıkma yasağında muaf olan kişiler ve iş yerleri gibi detaylar bu kapsamda milyonlarca kişinin gündemine taşınıyor. "Tam kapanmadan kimler muaf, sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağından muaf olan meslekler ve yerler…

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağından muaf olanlar belli oldu! Tam kapanmadan kimler muaf, yasak kimleri kapsıyor?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

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İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağından muaf olanlar belli oldu! Tam kapanmadan kimler muaf, yasak kimleri kapsıyor?

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,


2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağından muaf olanlar belli oldu! Tam kapanmadan kimler muaf, yasak kimleri kapsıyor?

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile sokağa çıkma yasağından muaf olanlar belli oldu! Tam kapanmadan kimler muaf, yasak kimleri kapsıyor?

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

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