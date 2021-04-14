Bakanlıktan sokağa çıkma yasağı genelgesi! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, saat kaçta başlıyor?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayında uygulanacak olan kısıtlamaları duyurdu. Bu noktada hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili alınan yeni kararlar İçişleri Bakanlığı tarafından gece geç saatte yayımlanan genelge ile kamuoyunun bilgisine sunuldu. Vaka artışına tedbiren alınan kararların uygulanacağı ilk günde milyonlar "Hafta içi sokağa çıkma yasağı başladı mı, saat kaçta başlıyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte yayımlanan genelge ile beraber yeni sokağa çıkma yasağı saatleri ve tüm detaylar…