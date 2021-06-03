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Haberler Yaşam Bakanlıktan Uzman eller projesi müjdesi: 100 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır? uzman eller projesi 100 bin TL hibe desteği başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 03.06.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 16:19

Bakanlıktan müjdesi: 100 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır? uzman eller projesi 100 bin TL hibe desteği başvuru şartları nelerdir?

adı altında verilecek hibe desteği açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete üzerinden yayımlandı. 2022-2024 yıllarında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden ve meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olan vatandaşların uygulayacağı projeler için sağlanacak bu nakdi destek araştırma konusu haline geldi. "Uzman eller projesi 100 bin TL hibe desteği başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. İşte Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kararın detayları ve uzman eller projesi 100 bin TL hibe desteği başvuru detayları…

Bakanlıktan Uzman eller projesi müjdesi: 100 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır? uzman eller projesi 100 bin TL hibe desteği başvuru şartları nelerdir?

başvuru şartları ve detayları gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı Resmi gazete üzerinden yayımlandı. İlgili bölümlerden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak olan bu ödenekle beraber tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir yatırımları desteklemek amaçlanıyor. Buna göre; "Uzman eller projesi 100 bin TL hibe desteği başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 100 bin TL hibe desteği başvuru detayları

Bakanlıktan Uzman eller projesi müjdesi: 100 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır? uzman eller projesi 100 bin TL hibe desteği başvuru şartları nelerdir?

UZMAN ELLER PROJESİ NEDİR?

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2022-2024 yıllarında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden ve meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı projeler hibe ödemesinden yararlanabilecek.

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Bakanlıktan Uzman eller projesi müjdesi: 100 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır? uzman eller projesi 100 bin TL hibe desteği başvuru şartları nelerdir?

Kararla, ilgili bölümlerden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak, bu sektörlerde girişimciliği destekleyerek söz konusu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir yatırımları desteklemek amaçlanıyor.

Bakanlıktan Uzman eller projesi müjdesi: 100 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır? uzman eller projesi 100 bin TL hibe desteği başvuru şartları nelerdir?

100 BİN LİRAYA KADAR HİBE ÖDEMESİ
Hayvansal ve bitkisel üretim, su ürünleri ve yöresel ürünler ile tıbbi aromatik bitki üretimine yönelik projeler ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler destekten yararlanabilecek.

Uygulanacak projelere 100 bin liraya kadar hibe ödemesi yapılacak. Proje bütçesi katma değer vergisi hariç hazırlanacak. Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şartı aranacak.

Karar kapsamında uygulanacak projelere yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek.

Bakanlıktan Uzman eller projesi müjdesi: 100 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır? uzman eller projesi 100 bin TL hibe desteği başvuru şartları nelerdir?

DESTEKLEMEDEN YARARLANAMAYACAKLAR
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmayan kişiler desteklerden yararlanamayacak. Hak sahipleri, verilen hibe desteklemesinden sadece bir kez faydalanabilecek.

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