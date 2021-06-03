Bakanlıktan Uzman eller projesi müjdesi: 100 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır? uzman eller projesi 100 bin TL hibe desteği başvuru şartları nelerdir?

100 BİN LİRAYA KADAR HİBE ÖDEMESİ

Hayvansal ve bitkisel üretim, su ürünleri ve yöresel ürünler ile tıbbi aromatik bitki üretimine yönelik projeler ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler destekten yararlanabilecek.

Uygulanacak projelere 100 bin liraya kadar hibe ödemesi yapılacak. Proje bütçesi katma değer vergisi hariç hazırlanacak. Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şartı aranacak.

Karar kapsamında uygulanacak projelere yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek.