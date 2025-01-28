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Haberler Yaşam BAKICI DESTEĞİ 2025: Çalışan annelere müjde! Bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:54

BAKICI DESTEĞİ 2025: Çalışan annelere müjde! Bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir, başvuru şartları neler?

Çalışan annelere yönelik sunulan bakıcı desteğinde önemli bir artış yapıldı. Yeni bakıcı desteği programından, çalışan anneler ve çocuklarına bakım hizmeti sağlayacak olan aileler yararlanabilecek. Bu yeni düzenleme kapsamında, annelere 21 bin liraya kadar finansal destek sağlanacak. Destekten faydalanmak isteyen aileler, başvuru sürecinin detaylarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, bakıcı desteğinden kimler yararlanabilecek, başvurular nereden ve nasıl yapılacak, şartları neler?

BAKICI DESTEĞİ 2025: Çalışan annelere müjde! Bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir, başvuru şartları neler?

İş hayatında yer alan annelere yönelik olarak üç büyük şehirde başlatılan bakıcı desteği programının detayları açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde uygulanan bu projeye bu yıl 15 milyon liranın üzerinde bir bütçe ayrılacağını duyurdu. Bakan Işıkhan'ın açıklamasının ardından, bakıcı desteği başvuru koşulları ve başvuruda bulunmak isteyenler tarafından hızla araştırılıyor. Peki, bakıcı desteğinden kimler yararlanabilecek, başvurular nereden ve nasıl yapılacak, şartları neler? İşte, ayrıntılar...

BAKICI DESTEĞİ 2025: Çalışan annelere müjde! Bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir, başvuru şartları neler?

ÇALIŞAN ANNELERE DEVLETTEN DESTEK
Avrupa Birliği tarafından finansman sağlanan "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki ile Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II)" kapsamında, çalışan veya bekar annelere 20 ay süreyle çeşitli ödeme seçenekleri sunulacaktır.

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde geçerli olacak olan bu projeye 2025 yılı için toplamda 15 milyon 295 bin 329 TL 60 kuruş ayrılmıştır.

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BAKICI DESTEĞİ 2025: Çalışan annelere müjde! Bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir, başvuru şartları neler?

BAKICI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çocuğuyla birlikte Ankara, İstanbul veya İzmir'de ikamet eden anneler, bakıcı desteği başvurularını SGK'nın "sgkegitimlibakici.org" ve "sgk.org.tr" internet siteleri üzerinden e-Devlet şifresi ile kolayca yapabilirler.

BAKICI DESTEĞİ 2025: Çalışan annelere müjde! Bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir, başvuru şartları neler?

BAKICI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
0-24 ay arası çocuğu olup, çocuğunu baktırmak üzere eğitimli bir bakıcıyı sigortalı olarak istihdam eden ve kendisi hizmet akdiyle bir işverene bağlı olarak tam veya yarı zamanlı çalışan anneler Çalışan Anne Desteğinden faydalanabilecektir.

• Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24'üncü ay dahil) çocuğunuzun olması,

• Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,

• Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz,

• Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız,

• En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverene bağlı olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışıyor olmanız (SGK'ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar),

• Tam zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,

• Yarı zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,

• SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,

• Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz (yar zamanlı çalışan bakıcılar için asgari ücretin yarısı kadar) ve

• Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.

BAKICI DESTEĞİ 2025: Çalışan annelere müjde! Bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir, başvuru şartları neler?

BAKICILIK DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bakıcılık desteği ücretleri şu şekilde belirlenmiştir:

Tam zamanlı çalışan annelere 18.926 TL verilmektedir.
Bekar veya özel gereksinimli çocuğa sahip annelere 20.779 TL ödeme yapılacaktır.
Yarı zamanlı çalışan anneler için destek ücreti 9.462 TL olarak belirlenmiştir.
Bekar ya da özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere ise 11.317 TL verilecektir.

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