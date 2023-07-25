Bakımevi skandalında yeni iddia: Asıl bizi çekselerdi infial olurdu diyerek anlattı!

Hiç beklemiyordum çünkü. Burada çalışan diğer arkadaşlar da çok samimi ve güvenilir insanlar. İçinden biri çıktı diye tamamen bir kurumu kötülemenin bir mantığı yok aslında. Daha çok kişilerle alakalı. Hiç öyle bir şeyini görmedim. Cahilliğine mi denk geldi ne diyeyim bilmiyorum.Yapacak birşey yok böyle insanlar çıkıyor. " dedi.