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Bakımevi skandalında yeni iddia: Asıl bizi çekselerdi infial olurdu diyerek anlattı!
Giriş Tarihi: 25.07.2023 18:20
Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
18:20
Bakımevi skandalında yeni iddia: Asıl bizi çekselerdi infial olurdu diyerek anlattı!
Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay İstanbul Büyükçekmece'de yaşandı. Bakımevindeki şiddet olayında çalışanla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Bakımevinden tahliye edilen 70 yaşındaki Tamer Uzkan, "Asıl bizi çekselerdi infial olurdu" diyerek yaşadığı zorlukları anlattı…