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Haberler Yaşam Bakımevinde vahşet: 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan’ı döve döve komalık ettiler!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 15:50

Bakımevinde vahşet: 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan’ı döve döve komalık ettiler!

Tekirdağ'da bulunan bir özel bakım merkezinde 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan başına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan incelemede kan donduran detaylara ulaşıldı. Kurum içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bakımevi personelinin Kılıçaslan'ı yerlerde tekmelediği anlaşıldı! Komalık olan yaşlı adam yaşam savaşı veriyor!

Bakımevinde vahşet: 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan’ı döve döve komalık ettiler!

Kan donduran olay Tekirdağ Çerkezköy'deki özel bakımevinde yaşandı. 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan, iddiaya göre, başına aldığı darbe sonucu yere düşerek hastaneye kaldırıldı. 6 Şubat'ta sabah saat 07.47'de Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın, hastane kayıtlarına 'düştü' olarak geçildiği ve herhangi bir darp olayı olmadığı iddia edildi. Kılıçaslan'ın yakınları olayın darp olduğunu öne sürerek şikayette bulundu.

Bakımevinde vahşet: 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan’ı döve döve komalık ettiler!

KAN DONDURAN ANLAR KAMERADA!
Olayı soruşturan Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, kurumun tüm kameralarını incelemeye aldı. Kurumun güvenlik kamerası görüntülerinde 2 kurum personeli olan M.S. ve M.C.B.'nin Kılıçaslan'ı zorla odasında tutmaya çalıştığı, odadan dışarı çıkmak isteyen Kılıçaslan'ın oda kapısının kurum personelince defalarca tekmelendiği görüldü.

Özel bakım merkezinde yaşlı adamı komalık ettiler | Video

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Bakımevinde vahşet: 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan’ı döve döve komalık ettiler!

Güvenlik kamerası görüntülerinde zor kullanmaya çalışan kurum personeli M.C.B. ve M.S.'nin yaşlı adamın odasına girerek bir süre içeride kaldığı görüldü. Güvenlik kamerasının görmediği odaya sokulan yaşlı adamın o sırada darp edildiği iddia edilirken, uzun bir süre sonra personelden M.S.'nin Avni Kılıçaslan'ı tekerlekli sandalyede baygın halde içeriden çıkardığı gözlendi.

Bakımevinde vahşet: 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan’ı döve döve komalık ettiler!

1 KİŞİ TUTUKLANDI

3 çocuk babası 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili Keşan'da gözaltına alınan M.S. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer personel M.C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çerkezköy Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin idari soruşturma başlatılırken, yaşlı adamın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bakımevinde vahşet: 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan’ı döve döve komalık ettiler!

BAKIM MERKEZİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Bakımevi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Kurumumuzda kalan sakinlerimiz ağır engelli ve yaşlı oldukları için sık sık düşme vakaları yaşanmaktadır. Her düşme olayı müdürlüğümüzce incelenmekte olup gerekli savunmalar alınmaktadır. Olayın yaşandığı gün görüntüler incelenmiş, olayda ihmali ve istismarı olan şüpheli personellerin aynı gün iş çıkışları verilmiştir.

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