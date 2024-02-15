Bakımevinde vahşet: 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan’ı döve döve komalık ettiler!

BAKIM MERKEZİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bakımevi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Kurumumuzda kalan sakinlerimiz ağır engelli ve yaşlı oldukları için sık sık düşme vakaları yaşanmaktadır. Her düşme olayı müdürlüğümüzce incelenmekte olup gerekli savunmalar alınmaktadır. Olayın yaşandığı gün görüntüler incelenmiş, olayda ihmali ve istismarı olan şüpheli personellerin aynı gün iş çıkışları verilmiştir.