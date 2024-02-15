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Bakımevinde vahşet: 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan’ı döve döve komalık ettiler!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
15:50
Bakımevinde vahşet: 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan’ı döve döve komalık ettiler!
Tekirdağ'da bulunan bir özel bakım merkezinde 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan başına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan incelemede kan donduran detaylara ulaşıldı. Kurum içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bakımevi personelinin Kılıçaslan'ı yerlerde tekmelediği anlaşıldı! Komalık olan yaşlı adam yaşam savaşı veriyor!