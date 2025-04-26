Bakırköy'de korkutan anlar! Selektör yapan kadın sürücünün yolunu kesti! "Beni taciz ediyorsun"

ALİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞINI DUYURDU

Yapılan çalışmalar sonucu, kadın sürücünün önünü kesen kişinin F.N. olduğu tespit edildi. F.N. sivil trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı. F.N. hakkında 'trafik işaret ve levhalarına uymamak', 'duraklamanın yasak olduğu yerlerde durmak' ve 'yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak' maddelerinden idari para cezası uyguladı. Ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' ve 'ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından adli işlem başlatıldı.