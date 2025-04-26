Haberler
Yaşam
Bakırköy'de korkutan anlar! Selektör yapan kadın sürücünün yolunu kesti! "Beni taciz ediyorsun"
Giriş Tarihi: 26.04.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025
12:12
Bakırköy'de korkutan anlar! Selektör yapan kadın sürücünün yolunu kesti! "Beni taciz ediyorsun"
Bakırköy'de yan yoldan sinyal vererek ana yola geçiş yapan sürücüye, hemen arkasında seyir halinde olan kadın sürücü selektör yapıp korna çaldı. Bu duruma sinirlenen F.N., aracıyla kadın sürücünün yolunu kesti. F.N.'nin 'beni taciz ediyorsun' dediği kadın sürücü, 'önüme kırdınız' diyerek kendini savundu. Diğer sürücülerin müdahalesiyle F.N. aracına binip uzaklaştı. Şüpheli F.N ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.