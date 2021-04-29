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Haberler Yaşam Bakkal ve marketler saat kaçta kaçta kapanıyor, bugün kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK hafta içi hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 29.04.2021 08:10 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 11:59

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Bugün başlayacak olan 17 günlük tam kapanma sürecinden önce binlerce kişi bakkal ve ile ilgili detayları merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında bu tür işletmelerin sokağa çıkma yasağı sürecinde hizmet vereceği saatlere dair detaylar duyurulurken "29 Nisan bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" gibi tüm soruların yanıtı verilmişti. Bugünden ihtiyaçlarını karşılamak isteyen binlerce vatandaş market çalışma saatlerine dair detayları merak ediyor. Peki, Marketler saat kaçta kapanacak ve kaça kadar açık olacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 29 Nisan A101, BİM, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri!

29 Nisan yani bugün başlayarak 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağı öncesinde ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar hafta sonu ve hafta içi araştırmasına çıktı. Bilindiği üzere bakanlık tarafından yapılan açıklamada Pazar günleri hariç bu tür işletmelerin tam kapanma sürecinde belirlenen saat aralıklarında hizmet verebileceği duyurulmuştu. Öte yandan "Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte , , , Migros market ve bakkal çalışma saatleri…

Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 29 Nisan A101, BİM, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri!

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Haftanın ikinci gününde alışveriş yapacak olan vatandaşlar market çalışma saatlerini sorguluyor. Son gerçekleşen kabine toplantısında tüm ülkede geçerli olmak üzere, 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma için yeniden düzenlemeye gidilen ile ilgili detaylar şöyle;

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Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 29 Nisan A101, BİM, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri!

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise marketler kapalı olacak.

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. , , , ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 29 Nisan A101, BİM, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri!

MARKET VE BAKKALLAR 10:00-17:00 ARASI AÇIK

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 29 Nisan A101, BİM, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri!

ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI KALACAK

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

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