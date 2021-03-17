Bakkallar ve marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri 2021

Sosyal hayatımızda normalleşme kademeli devam ederken market çalışma saatleri merak ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Türkiye geneli il il risk haritası mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılırken marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile marketlerin ve bakkalların hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri değişirken marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, çalışma saatleri neler gibi soruları da yanıt buldu. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros başta olmak üzere market çalışma saatleri 2021!