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Haberler Yaşam Bakkallar ve marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri 2021

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Sosyal hayatımızda normalleşme kademeli devam ederken merak ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Türkiye geneli il il risk haritası mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılırken , kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile marketlerin ve bakkalların hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri değişirken marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, çalışma saatleri neler gibi soruları da yanıt buldu. İşte , , , Migros başta olmak üzere market çalışma saatleri 2021!

Giriş Tarihi: 17.03.2021 01:03 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 01:04
Bakkallar ve marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri 2021

Marketlerin saat kaçta açıldığı ve kapandığı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer buluyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından kasapların, manavların ve marketleri çalışma saatleri hakkında genelge yayımlanmış , kaçta kapanıyor sorusu yanıt bulmuştu. Genelge ile alışverişlerini belirlenen saat aralığında tamamlamak isteyenler bakkal ve market çalışma saatini araştırıyor. İşte Bakanlık genelgesi ile 2021

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Market çalışma saatleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak hafta içi ve hafta sonu yasağında marketlerin çalışma saatleri için risk grubuna göre ilden ile değişiklik yapılırken market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

Bakkallar ve marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri 2021

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

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Bakkallar ve marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri 2021

BAKKALLAR VE MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

Bakkallar ve marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri 2021

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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