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Bal çalmaya çalışan çocuklar fenomen oldu!

Son yıllarda adeta bir mesleğe dönüştü fenomenliği. İnstagram, Yputube, Tiktok derken hayatımızda bir sürü farklı platformda bir sürü internet ünlüsü var. Kimileri yaptıkları işleri kimileri becerilerini sergiliyor. İşte bu iki genç de onlardan. Primitive Wildlife isimli YouTube hesabı olan iki çocuk, devasa boyuttaki arı kovanından bal çaldı. O anları da saniye saniye görüntüleyip sosyal medyadan paylaştılar. Bu paylaşımları da büyük ilgi gördü ve milyonalrca kez izlendi. İşte o anlar!

Giriş Tarihi: 03.12.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 15:05
Bal çalmaya çalışan çocuklar fenomen oldu!

Primitive Wildlife isimli YouTube hesabı olan iki çocuk, devasa boyuttaki arı kovanından bal çaldı.

Bal çalmaya çalışan çocuklar fenomen oldu!

O anları da sosyal medyadan paylaştılar!

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Bal çalmaya çalışan çocuklar fenomen oldu!

Korkusuz çocukların arı kovanından bal alırken kaydedilen görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi.

Bal çalmaya çalışan çocuklar fenomen oldu!

YouTube'da Primitive Wildlife isimli kanalı olan iki çocuk doğadaki malzemeleri kullanarak yemek yapıp yiyor.

Bal çalmaya çalışan çocuklar fenomen oldu!

Minikler bu kez devasa boyuttaki arı kovanından bal almak için kolları sıvadı.

Bal çalmaya çalışan çocuklar fenomen oldu!

YouTube'da 770 bin abonesi bulunan korkusuz çocuklar, ilk başta kovanın yakınına ateş yakarak arıları uzaklaştırdı.

Bal çalmaya çalışan çocuklar fenomen oldu!

Kendilerini tehlikeye atan çocuklar daha sonra kovandan balı alıp afiyetle yedi.

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