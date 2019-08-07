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Balayı dönüşündeki kazada gelin yaşamını yitirdi! Geriye fotoğrafları kaldı

'da balayından dönen çiftin bulunduğu otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 07.08.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 12:14
Balayı dönüşündeki kazada gelin yaşamını yitirdi! Geriye fotoğrafları kaldı

Sefa Yurtseven (26) idaresindeki 26 SA 035 plakalı otomobil, -Nevşehir kara yolunun 33. kilometresinde Abdullah Ayaz yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen tıra arkadan çarptı.

Balayı dönüşündeki kazada gelin yaşamını yitirdi! Geriye fotoğrafları kaldı

Yaralanan sürücü Yurtseven ve eşi Semra Özen Yurtseven kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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Balayı dönüşündeki kazada gelin yaşamını yitirdi! Geriye fotoğrafları kaldı

Semra Özen Yurtseven, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balayı dönüşündeki kazada gelin yaşamını yitirdi! Geriye fotoğrafları kaldı

Yurtseven çiftinin yeni evlendiği ve kazanın, balayı için gittikleri Nevşehir'den memleketleri Bilecik'e dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Balayı dönüşündeki kazada gelin yaşamını yitirdi! Geriye fotoğrafları kaldı
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Balayı dönüşündeki kazada gelin yaşamını yitirdi! Geriye fotoğrafları kaldı
Balayı dönüşündeki kazada gelin yaşamını yitirdi! Geriye fotoğrafları kaldı
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