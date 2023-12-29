Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Balayına giden çift otelde öldü! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer o gece…
Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 16:52

Balayına giden çift otelde öldü! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer o gece…

İstanbul'da Mutlu ve Kader Akbaş, 11 Mart'taki düğünlerinin ardından balayına gitti. Kapadokya'daki otellerine yerleşti. Ancak 14 Mart'ta çiftten haber alamayan otel görevlileri odaya girdiklerinde kan donduran manzarayla yüzleşti. Akbaş çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemeler sonucu genç çiftin ihmaller zinciri sonucu ölüme sürüklendiği kesinleşti. Soruşturmadaki o detay dikkat çekti: Meğer ölmeden önce…

DHA
Balayına giden çift otelde öldü! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer o gece…

İstanbul'da geçen mart ayında evlenen Mutlu ve Kader Akbaş çifti, balayı için Kapadokya'ya gitti. Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki bir otelde konaklayan çift, balon turuna katılmak için turizm şirketiyle anlaştı.

Balayına giden çift otelde öldü! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer o gece…

Turizm şirketi yetkilileri, 14 Mart'ta sabah saatlerinde çifte ulaşamayınca otele gitti. Otel yetkililerine durumu anlattı. Otel personelleriyle birlikte çiftin kaldığı odaya giden şirket yetkilileri Mutlu ve Kader Akbaş'ın hareketsiz yattığını gördü. Görevlilerin ihbarıyla otele gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Balayına giden çift otelde öldü! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer o gece…

OTEL SAHİBİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Akbaş çiftinin ölümünün ardından, otel sahibi Emin Ağmaz, otel müdürü Tayfun U. ve resepsiyonist Ahmet K. gözaltına alındı. Şüphelilerden otel sahibi Ağmaz tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

Balayına giden çift otelde öldü! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer o gece…

22 YIL HAPSİ İSTENDİ
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 3 sanık hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.


Balayına giden çift otelde öldü! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer o gece…

"3-4 AYDA BİR…"
İddianamede ifadesine yer verilen otel sahibi Ağmaz, "Tur firmasından görevli otele gelerek çiftlere ulaşamadığını söylemesi üzerine 106 numaralı otel odasını defalarca telefonla aradık. Cevap alamayınca da otel müdürü Tayfun U. ile beraber odaya gittik. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtar ile içeri girdik ve odada kalanların hareket etmediklerini ve tepki vermediklerini görmemiz üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi hattını arayarak ihbarda bulunduk. 3-4 ayda bir baca temizliği yapılıyordu. Ama, yetkili bir firmamı yapıyordu bilmiyorum. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

SON DAKİKA