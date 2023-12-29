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Balayına giden çift otelde öldü! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer o gece…
Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:04
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
16:52
Balayına giden çift otelde öldü! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer o gece…
İstanbul'da Mutlu ve Kader Akbaş, 11 Mart'taki düğünlerinin ardından balayına gitti. Kapadokya'daki otellerine yerleşti. Ancak 14 Mart'ta çiftten haber alamayan otel görevlileri odaya girdiklerinde kan donduran manzarayla yüzleşti. Akbaş çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemeler sonucu genç çiftin ihmaller zinciri sonucu ölüme sürüklendiği kesinleşti. Soruşturmadaki o detay dikkat çekti: Meğer ölmeden önce…