Balayında ölen Nazlı Can Göksu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Ön otopside çarpıcı detay!

Balayında ölen Nazlı Can Göksu'nun son görüntüleri ortaya çıktı. Acı olay dün gece saatlerinde Kapadokya'da yaşandı. Sivas'ta 1 Haziran'da evlenen Nazlı Can Göksu (21) ile eşi Nuri Anıl Göksu, balayı için Kapadokya'ya gitti.