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Haberler Yaşam Balayında ölen Nazlı Can Göksu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Ön otopside çarpıcı detay!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 16:36

Balayında ölen Nazlı Can Göksu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Ön otopside çarpıcı detay!

Nazlı Can Göksu ile Nuri Anıl Göksu 1 Haziran'da Sivas'ta evlendi. Genç çift, balayı için Kapadokya'yı tercih etti. Ancak dün gece Nazlı Can Göksu, kaldıkları otelde fenalaşarak hayatını kaybetti. Göksu'nun amcası Yılmaz Demircan, ön otopsi raporunun açıklandığını belirterek yeğeninin ölüm nedenini söyledi…

DHA
Balayında ölen Nazlı Can Göksu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Ön otopside çarpıcı detay!

Balayında ölen Nazlı Can Göksu'nun son görüntüleri ortaya çıktı. Acı olay dün gece saatlerinde Kapadokya'da yaşandı. Sivas'ta 1 Haziran'da evlenen Nazlı Can Göksu (21) ile eşi Nuri Anıl Göksu, balayı için Kapadokya'ya gitti.

Balayında ölen Nazlı Can Göksu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Ön otopside çarpıcı detay!

Eşi ile Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde bir otele yerleşen Nazlı Can Göksu, gece saatlerinde rahatsızlandı.

Kapadokya'da balayında ölen Nazlı Can Göksu'nun son görüntüleri ortaya çıktı | Video

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Balayında ölen Nazlı Can Göksu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Ön otopside çarpıcı detay!

İhbarla gelen ekipler, Göksu'yu Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Göksu, burada kurtarılamadı.

Balayında ölen Nazlı Can Göksu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Ön otopside çarpıcı detay!

Ön otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen Göksu'nun cenazesinin, Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Balayında ölen Nazlı Can Göksu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Ön otopside çarpıcı detay!

Göksu'nun amcası Yılmaz Demircan, "Cuma günü yapılan nişanın ardından cumartesi günü nikah yapıldı.

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