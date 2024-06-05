Haberler
Yaşam
Balayında ölen Nazlı Can Göksu’nun son görüntüleri ortaya çıktı: Otopside çarpıcı detay!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
09:05
Balayında ölen Nazlı Can Göksu’nun son görüntüleri ortaya çıktı: Otopside çarpıcı detay!
Nazlı Can Göksu ile Nuri Anıl Göksu 1 Haziran'da Sivas'ta evlendi. Genç çift, balayı için Kapadokya'yı tercih etti. Ancak dün gece Nazlı Can Göksu, kaldıkları otelde fenalaşarak hayatını kaybetti. Göksu'nun amcası Yılmaz Demircan, ön otopsi raporunun açıklandığını belirterek yeğeninin ölüm nedenini söyledi…