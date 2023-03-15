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Balayındaki sır ölümden geriye bu fotoğraflar kaldı: Genç çiftin akrabalarından şok iddia!
Giriş Tarihi: 15.03.2023 16:09
Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
16:09
Balayındaki sır ölümden geriye bu fotoğraflar kaldı: Genç çiftin akrabalarından şok iddia!
Cumartesi günü İstanbul'da dünyaevine giren Mutlu Akbaş (27) ile Kader Akbaş (24) çifti, balayı için gittikleri Kapadokya'da, kaldıkları otelde ölü bulundu. Geriye, en mutlu günlerinden çekilmiş fotoğraflar kalan çiftin ailesi şok bir iddiada bulundu. İşte haberin ayrıntıları...