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Haberler Yaşam Balayındaki sır ölümden geriye bu fotoğraflar kaldı: Genç çiftin akrabalarından şok iddia!
Giriş Tarihi: 15.03.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 16:09

Balayındaki sır ölümden geriye bu fotoğraflar kaldı: Genç çiftin akrabalarından şok iddia!

Cumartesi günü İstanbul'da dünyaevine giren Mutlu Akbaş (27) ile Kader Akbaş (24) çifti, balayı için gittikleri Kapadokya'da, kaldıkları otelde ölü bulundu. Geriye, en mutlu günlerinden çekilmiş fotoğraflar kalan çiftin ailesi şok bir iddiada bulundu. İşte haberin ayrıntıları...

DHA
Balayındaki sır ölümden geriye bu fotoğraflar kaldı: Genç çiftin akrabalarından şok iddia!

11 Mart'ta İstanbul'da evlenen Mutlu ve Kader Akbaş çifti, balayı için Kapadokya'ya gitti. Çift burada kalacakları otele yerleşti. Ertesi gün balon turuna katılacak çift, bir turizm şirketiyle anlaştı.

Balayındaki sır ölümden geriye bu fotoğraflar kaldı: Genç çiftin akrabalarından şok iddia!

Turizm şirketi pazartesi sabaha çifte ulaşamayınca otele gitti. Otel yetkililerine durumu anlattı ve tur için çifti almaya geldiklerini söyledi. Otel personelleriyle birlikte çiftin kaldığı odanın kapısına giden turizm şirketi çalışanları çifti aradı ancak telefonları çalmasına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine durumdan şüphelenen otel personelleri yedek anahtarla odanın kapısını açtı.

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Balayındaki sır ölümden geriye bu fotoğraflar kaldı: Genç çiftin akrabalarından şok iddia!

Çalışanlar içeride Mutlu ve Kader Akbaş çiftinin hareketsiz yattığını gördü. Görevlilerin ihbarıyla otele gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cesetleri, otopsi raporu için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balayındaki sır ölümden geriye bu fotoğraflar kaldı: Genç çiftin akrabalarından şok iddia!

KARBONMONOKSİT İDDİASI

Akbaş çiftin kaldığı otel odasının altında bulunan kazan dairesinden çıkan karbonmonoksitin odalarına sızması sonucu zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri öne sürüldü. Jandarma ekiplerinin incelemesi sonucunda otelin sahibi E.A.'yı gözaltına alındı.

Balayındaki sır ölümden geriye bu fotoğraflar kaldı: Genç çiftin akrabalarından şok iddia!

Yeni evli çiftin cenazeleri yapılan otopsi çalışmasının ardından İstanbul'a getirildi. Çift için Avcılar'daki Zeynebi Kübra Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan namazda çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Mutlu ve Kader Akbaş'ın cenazeleri, cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasından sonra defnedilmek üzere Esenyurt Gülbahçe mezarlığına götürüldü.

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