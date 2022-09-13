Balayında hayatının şokunu yaşadı! Sosyal medya bunu konuşuyor: Destek mesajları yağdı

"KENDİNİ DÜŞÜNCELER ARASINDA KAYBETMEK…"

İş çıkışı yorgun argın sırf düzen otursun diye eve iş yapmaya gittiğin anlarda bile evleneceğin insanın onunla olduğunu, seni aldattığını öğrenmek… Bilen bir ton insanın olduğunu görmek… Onların da nikaha gelmesi ve sana acıdılar mı arkandan mı güldüler diye düşünürken kendini düşünceler arasında kaybetmek… Seni aldattığı anlarda saf saf hazırlıklarla ilgili bir şeyler gönderip sorduğunu fark etmek…" ifadelerini kullandı.