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Balayında hayatının şokunu yaşadı! Sosyal medya bunu konuşuyor: Destek mesajları yağdı
Giriş Tarihi: 13.09.2022 11:36
Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
11:59
Balayında hayatının şokunu yaşadı! Sosyal medya bunu konuşuyor: Destek mesajları yağdı
İki gün önce evlenen genç kadının aldatılma hikayesi sosyal medyaya damga vurdu. Eşiyle birlikte yemek yediği sırada masalarına oturan bir arkadaşının kendisine attığı bir mesaj sayesinde aldatıldığını öğrenen genç kadına destek mesajları yağdı.