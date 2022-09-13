Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Balayında hayatının şokunu yaşadı! Sosyal medya bunu konuşuyor: Destek mesajları yağdı
Giriş Tarihi: 13.09.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 11:59

Balayında hayatının şokunu yaşadı! Sosyal medya bunu konuşuyor: Destek mesajları yağdı

İki gün önce evlenen genç kadının aldatılma hikayesi sosyal medyaya damga vurdu. Eşiyle birlikte yemek yediği sırada masalarına oturan bir arkadaşının kendisine attığı bir mesaj sayesinde aldatıldığını öğrenen genç kadına destek mesajları yağdı.

Balayında hayatının şokunu yaşadı! Sosyal medya bunu konuşuyor: Destek mesajları yağdı

Henüz iki günlük evli olan genç bir kadın, eşiyle balayındayken aldatıldığını öğrendi. Aldatılma hikayesini bir sosyal medya platformundan paylaşan, adeta içini döken genç kadına destek mesajları yağdı.

Balayında hayatının şokunu yaşadı! Sosyal medya bunu konuşuyor: Destek mesajları yağdı

"2 GÜN GEÇMİŞKEN ALINAN AYRILIK KARARI AİLELERE NASIL AÇIKLANIR?"

Genç kadın, paylaşımında, hayatı boyunca kendisini hiç bu kadar anlamsız bir durumun içinde bulmadığını belirterek, "Bir insan hayatındaki insanı hem aldatıp hem neden evlenir? 2 gün geçmişken alınan ayrılık kararı ailelere nasıl açıklanır? Peki ya aldatıldığım günler…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Balayında hayatının şokunu yaşadı! Sosyal medya bunu konuşuyor: Destek mesajları yağdı

"KENDİNİ DÜŞÜNCELER ARASINDA KAYBETMEK…"

İş çıkışı yorgun argın sırf düzen otursun diye eve iş yapmaya gittiğin anlarda bile evleneceğin insanın onunla olduğunu, seni aldattığını öğrenmek… Bilen bir ton insanın olduğunu görmek… Onların da nikaha gelmesi ve sana acıdılar mı arkandan mı güldüler diye düşünürken kendini düşünceler arasında kaybetmek… Seni aldattığı anlarda saf saf hazırlıklarla ilgili bir şeyler gönderip sorduğunu fark etmek…" ifadelerini kullandı.

Balayında hayatının şokunu yaşadı! Sosyal medya bunu konuşuyor: Destek mesajları yağdı

"BİR SEVDİĞİME SARILIP HAYKIRA HAYKIRA AĞLAYAMADIM"

Hayatında daha büyük bir kötülük, daha büyük bir kalpsizlik görmediğini söyleyen genç kadın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Daha bir konfor alanımın bile olamadığı evden 900 km uzakta, evsiz ve kimsesiz stresten gebererek kalakaldım. Ailelere açıklamak… 2 gün önce kutlama yaptığın insanlara açıklamak… Sonra hop bir anda tekrar hatırladığın 'salak yerine konulmuşluk' duygusu.

Kimseye açıkça bahsedemiyor olmak, bir sevdiğine sarılıp haykıra haykıra ağlayamamak…

Balayında hayatının şokunu yaşadı! Sosyal medya bunu konuşuyor: Destek mesajları yağdı

"ALLAH İYİ İNSANLARLA KARŞILAŞTIRSIN' DUASI BU YÜZDEN VAR"

Gerçekten delirmelik bir şeyin içine insanın hayatındaki en mutlu günlerinden birinde düşmek benim gibi güçlü geçinen biri için bile çok dağıtıcı, çok çok zor bir şeymiş.

SON DAKİKA