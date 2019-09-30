Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan Karakaş da aynı gün saat 21.30 sıralarında konuşmak için eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye geldi. Eşi kapıyı açmayınca Karakaş, elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören Siham Karakaş, korkuya kapılarak fenalık geçirdi. Evde bulunan Rajae Ait Lhaj, bir yandan ablasına yardım etmeye çalışırken, bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak Ercan Karakaş, baldızına saldırdı. Korkan kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı. Ercan Karakaş, Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin bahçesinde yakaladığı baldızının boğazını kesti, 12 yerinden bıçakladı. Saldırgan kaçarken, Rajae Ait Lhaj, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Lhaj'ın cenazesi işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.