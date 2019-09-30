Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

KONYAALTI SAHİLİNDE GÜNEŞLENİRKEN YAKALANDI



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kaçtığı yeri belirledi. Ercan Karakaş'ın Konyaaltı sahilinde olduğunu tespit eden ekipler, dün öğleden sonra bölgede önlem alarak baskın yaptı. Polis, Karakaş'ı sahilde güneşlenirken yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ercan Karakaş ifadesinde, baldızı Rajae Ait Lhaj'ın sürekli karısını kendisine karşı kışkırttığını iddia etti. Hakkındaki taciz iddialarını kabul etmeyen Ercan Karakaş, "Olay günü konuşmak için gittim. Baldızım, karımın beden ayrılmasını, doğumdan sonra da Fas'a gelmesini istiyordu. Bu nedenle tartışmıştık. Hatta bu nedenle uzaklaştırma aldım. Çocuğumu Fas'a götüreceklerdi. Bir daha onları göremeyeceğimden korktum" dedi.