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barınağı 2 pelikanın yuvası oldu

Giriş Tarihi: 12.03.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 10:04
Balıkçı barınağı 2 pelikanın yuvası oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yaklaşık 3 yıl önce balıkçılar tarafından yaralı halde bulunan 2 pelikanın sığındıkları barınağı yuvaları oldu.

Balıkçı barınağı 2 pelikanın yuvası oldu

Yaklaşık 3 yıl önce balıkçılar tarafından İskenderun sahil açıklarında yaralı olarak bulunan pelikanlar, o günden beri hayatını ilçedeki barınağında sürdürüyor.

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Balıkçı barınağı 2 pelikanın yuvası oldu

Bölgenin maskotu haline gelen "Garip" ve "Yaban" adı verilen pelikanları, esnaf ve çevre sakinleri elleriyle besliyor.

Balıkçı barınağı 2 pelikanın yuvası oldu

Tekneler arasında dolaşan ve insanlardan kaçmayan pelikanlar, ilçe halkı tarafından da özenle korunuyor.

Balıkçı barınağı 2 pelikanın yuvası oldu

Muzaffer Enencür, yaklaşık 3 yıl önce karaya 2 saatlik uzaklıkta kanadı kırık 2 bulduklarını söyledi.

Balıkçı barınağı 2 pelikanın yuvası oldu

Tedavisini yaptırdıkları pelikanların barınağın maskotu haline geldiğini belirten Enencür, "Hayvanları ellerimizle besledik. İyileştikten sonra da barınaktan ayrılmadılar. Artık burada yaşıyorlar, bazen uçup dolaşıp geri geliyorlar. İnsanlar onları seviyor. Artık barınağımızın birer sakinleri oldular. Bu hayvanlara herkes bakıyor." diye konuştu.

Balıkçı barınağı 2 pelikanın yuvası oldu

Esnaf Halil Kocaoğlan da pelikanları çok sevdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

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