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Haberler Yaşam Balıkesir bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Balıkesir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 17:37 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 17:38

Balıkesir bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Balıkesir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Balıkesir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı. Müslüman alemi Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken ilk adım olan bayram namazı için hazırlıklarını yapmaya başladı. Yılın ikinci bayramı ilk günü ile 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek. Sonraki günlerde de ibadetler tamamlanmaya devam edecek. Peki; 2024 Balıkesir bayram namazı saati kaçta, ne zaman? İşte, detaylar…

Balıkesir bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Balıkesir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet bayram namazı saatleri listesi üzerinden araştırmalar sürüyor. Balıkesir bayram namazı saati de bu noktada araştırılıyor. Kurban ibadetini gerçekleştirmek üzere hazırlanan Müslümanlar, öncelikli olarak camilerde toplanacak ve namazlarını kılacak. Peki; Balıkesir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, yanıtı…

Balıkesir bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Balıkesir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BALIKESİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı bayram namazı ile başlayacak. Kurban kesme ibadetinin yapılacağı yılın ikinci bayramında Balıkesir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak merak ediliyor. İşte, yanıtı:

Balıkesir Bayram Namazı Saati: 06.15

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Balıkesir bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Balıkesir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazı Birinci Rekat Kılınışı:

Cemaat imamın arkasında yerini alır ve namaza niyet eder.

Önce imam, ardından cemaat tekbir alır ve eller göbek altında bağlanır.

Sessizce "Sübhaneke" duası okunur.

Dua bitince üç defa şu şekilde tekbir alınır;

Balıkesir bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Balıkesir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle "Allahu Ekber" der ve iftitah tekbirinde olduğu gibi ellerini yukarı kaldırıp aşağı salıverir, bir süre bu şekilde durulur. Cemaat de sessizce onu tekrar eder.

İkinci Tekbir: Yine imam sesli, cemaat sessiz olacak şekilde "Allahu Ekber" denilir, eller havaya kaldırılıp salınır ve biraz beklenir.

Üçüncü Tekbir: Son olarak tekrar "Allahu Ekber" denilir ve eller yukarı kaldırılır, aşağı salmadan göbek altında bağlanır.

Daha sonra imam içinden "Euzü Besmele" okur, dışından Fatiha Suresi'ni ve başka bir sureyi okur. Bu esnada cemaat bir şey okumadan imamı dinler.

Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra ikinci rekatı kılmak üzere ayağa kalkılır ve eller bağlanır.

Balıkesir bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Balıkesir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazı İkinci Rekat Kılınışı:

İmam içinden Besmele çeker, ardından yüksek sesle Fatiha ve bir sure okur. Sure bittikten sonra imam yüksek sesle, cemaat içinden birinci rekatta olduğu gibi üç kere daha tekbir alır.

Üçüncü tekbirin ardından eller bağlanmadan dördüncü tekbirle birlikte rükuya varılır. Daha sonra secdeler yapılır ve oturulur.

Oturduktan sonra imam ve cemaat Ettehiyyatü. Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena Atina dualarını okur. Daha sonra önce sağa sonra sola selam verip namaz bitirilir.

Namazın ardından bayram namazı hutbesi okunur.

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