Balıkesir bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Balıkesir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle birlikte kılınır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde namaza başlanır:
1. Rekat
· İmam sesli, cemaat sessizce Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "sübhâne rabbiye'l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denir.
· İkinci rekate kalkılır.