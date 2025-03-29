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Haberler Yaşam Balıkesir bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Balıkesir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:47

Balıkesir bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Balıkesir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayramın ilk günü camiler bayram namazı için dolup taşacak. Milyonlarca Müslüman sabahın ilk ışıklarında camilerde saf tutarak Allah'a el açacak. Bu noktada, namaz vaktini erkenden öğrenerek hazırlıklarını tamamlamak isteyenler Balıkesir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuna cevap arıyor. İşte Diyanet bilgisi ile 30 Mart 2025 Balıkesir bayram namazı saati

Balıkesir bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Balıkesir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram günlerini ibadetle ve hayırlı amellerle geçirmek oldukça değerlidir. Tuttuğumuz oruçların şükür ve mutluluğuyla bayrama erişirken, ilk iş bayram namazını eda etmek gerekir. Kendisine Cuma namazı farz kılınanlara bayram namazı vaciptir. Peki, Balıkesir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 30 Mart 2025 Balıkesir bayram namazı saati

Balıkesir bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Balıkesir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre;

30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek Balıkesir Merkez bayram namazı saati 07:27 olarak belirlendi.

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Balıkesir bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Balıkesir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KILMAK FARZ MI?

Dinimizde Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayram vardır ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Bu noktada kendisine Cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı vaciptir.

"Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır" (Buhârî, "ʿÎdeyn", 3; Müslim, "Eḍâḥî", 7) meâlindeki hadise dayanarak ramazan ve kurban bayramlarının bayram namazının kılınmasıyla başladığını söylemek mümkündür.

Balıkesir bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Balıkesir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Balıkesir bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Balıkesir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle birlikte kılınır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde namaza başlanır:

1. Rekat

· İmam sesli, cemaat sessizce Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

· Gizlice Sübhaneke okunur.

· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "sübhâne rabbiye'l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.

· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denir.

· İkinci rekate kalkılır.