Balıkesir TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Balıkesir müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İlk Evim Arsa kuraları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni haftaya girilmesiyle beraber kura çekimi tarihleri takvimi de güncellendi. Buna göre, 14 Mart Salı bugün Balıkesir arsa kura çekimleri yapılacak. Böylece Balıkesir Merkez'de 2 bin 200 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Kuralar Toplu Konut İdaresi resmi Youtube kanalı üzerinden yayınlanan Balıkesir TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edebilecek. Balıkesir TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi e-devlet sayfasından sorgulanabilecek. İşte, 14 Mart 2023 Balıkesir TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...