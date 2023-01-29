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Haberler Yaşam BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Balıkesir Altıeylül kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 listesi
Giriş Tarihi: 29.01.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 14:05

BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Balıkesir Altıeylül kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 listesi

Balıkesir TOKİ kura çekimi canlı yayın ile takip ediliyor. Kura takvimine göre bugün başlayan kuralarda 29 Ocak Pazar Altıeylül Gaziosmanpaşa Mahallesi sonuçları belli oluyor. TOKİ Balıkesir Altıeylül kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Şehit, gazi, engelli, emekli, genç kategorilerinde çekilen kuralar ay sonunda kadar devam edecek. Balıkesir TOKİ kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ile sorgulanıyor. Peki, Balıkesir TOKİ kura sonuçları nasıl ve nerede öğrenilir? İşte, ilçe ilçe kura tarihleri…

BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Balıkesir Altıeylül kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 listesi

TOKİ Balıkesir Altıeylül kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara, Balya, Savaştepe ilçelerinde hak sahibi belirleme kuraları Ocak ayı sonuna kadar çekilecek. Balıkesir TOKİ kura sonuçları isim listesi başvuru yapanların gündeminde. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi adım adım tamamlanıyor. İşte, Balıkesir TOKİ kura çekimi canlı izle…

BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Balıkesir Altıeylül kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 listesi

TOKİ BALIKESİR KURALARI BAŞLADI!

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi 7. Etap kura takvimi başladı. 29 Ocak bugün TOKİ Balıkesir kura çekilişi başlıyor.

Takvime göre bugün Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi kura sonuçları belli oluyor.

İşte, canlı yayın:

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BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Balıkesir Altıeylül kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 listesi

BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Balıkesir Altıeylül kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 listesi

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

3 bin 975 konut Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara, Balya, Savaştepe ilçelerinde çekilecekhak sahiplerini bulacak.

TOKİ Balıkesir çekilişi 29-31 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kuralar her gün saat 10.00'da başlayacak.

İşte ilçe ilçe tarihler:

BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Balıkesir Altıeylül kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 listesi

29 Ocak 2023: Altıeylül

30 Ocak 2023: Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç

31 Ocak 2023: Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara

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