Haberler Yaşam BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Balıkesir Altıeylül kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 listesi

Giriş Tarihi: 29.01.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 14:05

BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Balıkesir Altıeylül kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 listesi

Balıkesir TOKİ kura çekimi canlı yayın ile takip ediliyor. Kura takvimine göre bugün başlayan kuralarda 29 Ocak Pazar Altıeylül Gaziosmanpaşa Mahallesi sonuçları belli oluyor. TOKİ Balıkesir Altıeylül kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Şehit, gazi, engelli, emekli, genç kategorilerinde çekilen kuralar ay sonunda kadar devam edecek. Balıkesir TOKİ kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ile sorgulanıyor. Peki, Balıkesir TOKİ kura sonuçları nasıl ve nerede öğrenilir? İşte, ilçe ilçe kura tarihleri…