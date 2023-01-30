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Haberler Yaşam Balıkesir TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Balıkesir kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA
Giriş Tarihi: 30.01.2023 22:28 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 22:28

Balıkesir TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Balıkesir kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan Balıkesir 7. etap kura çekilişi 29-31 Ocak tarihleri arasında yapılarak hak sahiplerine ilan edilecek. 31 Ocak tarihinde Sındırgı, Susurluk, Dursunbey ve Marmara ilçeleri için yapılacak olan kura çekilişi sonucunda çekilişi tamamlanmış olacak. Öte yandan başvuruda bulunanlar çekilişi canlı yayın üzerinden takip etmek isteyerek 2023 TOKİ Balıkesir kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Balıkesir TOKİ sonuçları sorgulama sayfası detayları ve tüm bilgiler.

Balıkesir TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Balıkesir kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Sosyal Konut Projesi 7. etap çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. 31 Ocak 2023 Salı günü Balıkesir ili Sındırgı, Susurluk, Dursunbey ve Marmara ilçeleri için yapılacak hak sahibi belirleme kurasına başvuruda bulunanlar 2023 TOKİ Balıkesir kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

BALIKESİR TOKİ SONUÇLARI SORGULA

Balıkesir TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama sayfası detayları ve tüm bilgiler şöyle;

Balıkesir TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Balıkesir kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Balıkesir TOKİ 3 bin 975 konut kurası çekilişi Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara, Balya, Savaştepe ilçeleri için 29-31 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 29-30 Ocak tarihlerinde tamamlanan ilçelerin ardından 31 Ocak'ta Sındırgı, Susurluk, Dursunbey ve Marmara ilçelerinde çekiliş yapılacak.

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Balıkesir TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Balıkesir kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Balıkesir TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

SINDIRGI – 31 Ocak – Saat: 10:00

SUSURLUK – 31 Ocak – Saat: 10:00

Balıkesir TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Balıkesir kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

DURSUNBEY – 31 Ocak – Saat: 10:00

MARMARA – 31 Ocak - Saat: 10:00

Balıkesir TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Balıkesir kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

BALYA – BAŞVURU SAYISI AZ, KURA ÇEKİLMEYECEK

SAVAŞTEPE – BAŞVURU SAYISI AZ, KURA ÇEKİLMEYECEK

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