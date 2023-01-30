Haberler Yaşam Balıkesir TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Balıkesir kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Giriş Tarihi: 30.01.2023 22:28 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 22:28

Balıkesir TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Balıkesir kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan Balıkesir 7. etap kura çekilişi 29-31 Ocak tarihleri arasında yapılarak hak sahiplerine ilan edilecek. 31 Ocak tarihinde Sındırgı, Susurluk, Dursunbey ve Marmara ilçeleri için yapılacak olan kura çekilişi sonucunda çekilişi tamamlanmış olacak. Öte yandan başvuruda bulunanlar çekilişi canlı yayın üzerinden takip etmek isteyerek 2023 TOKİ Balıkesir kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Balıkesir TOKİ sonuçları sorgulama sayfası detayları ve tüm bilgiler.