Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame kabul edildi!
Giriş Tarihi: 23.02.2025 22:04 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 22:04

Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame kabul edildi!

Balıkesir'in Karesi ilçesinde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu yargılanan 4 sanık hakkında istenen cezalar belli olurken, hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

AA
Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame kabul edildi!

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca Kırsal Kavaklı Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren fabrikada 24 Aralık 2024'te meydana gelen patlamanın ardından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame kabul edildi!

Ağır ceza mahkemesine sunulan iddianamede, 3'ü tutuklu yargılanan 4 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame kabul edildi!

Hazırlanan iddianame Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Cem Y, Serkan B. ile Hulusi Yağız A'nın avukatları tarafından istenilen tahliye talebi reddedildi. Duruşma, 21 Mart'ta Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame kabul edildi!

YARALI İŞÇİLERİN İFADELERİ İDDİANAME'DE YER ALMIŞTI


Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık 2024'te patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Cem Y, Serkan B. ile Hulusi Yağız A. tutuklanmış, Murad B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame kabul edildi!

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, yaralı kurtulan işçilerin ifadelerine de yer verilmişti. İşçiler, patlamada ölen kimya mühendisi Özlem Özçakır'ın iş yerindeki kapsüllerin başka bir yere taşınmasını istediğini, bu hususta amirlerine bildirimde bulunmasına karşın sonuç alamadığını iddia ederek, kapsül stokunun fazla olduğunu ileri sürmüştü.

SON DAKİKA