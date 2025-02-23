Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame kabul edildi!

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, yaralı kurtulan işçilerin ifadelerine de yer verilmişti. İşçiler, patlamada ölen kimya mühendisi Özlem Özçakır'ın iş yerindeki kapsüllerin başka bir yere taşınmasını istediğini, bu hususta amirlerine bildirimde bulunmasına karşın sonuç alamadığını iddia ederek, kapsül stokunun fazla olduğunu ileri sürmüştü.