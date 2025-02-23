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Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame kabul edildi!
Giriş Tarihi: 23.02.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
22:04
Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame kabul edildi!
Balıkesir'in Karesi ilçesinde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu yargılanan 4 sanık hakkında istenen cezalar belli olurken, hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.