En acı ölüm! Balkona çıktığında korkunç manzara ile karşılaştı: 2.5 yaşındaki Mehmet kurtarılamadı

Yeğeninin cenazesini almaya gelen amca Ziya Keskiner, "Eşim ve yengem yeni daire almış gurbetçinin ev temizliğine gitmişlerdi. Temizlik yaptıkları sırada Mehmet Osman temizlik yaptıkları dairenin balkonundaki bir cam bölümü yokmuş. Oradan düşmüş. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Benim çocuğum yok. Ağabeyimin tek çocuğu idi. Acımız sonsuz" diye konuştu.

Bir amcanın en zor anı! Balkondan düşerek hayatını kaybeden yeğenin cenazesini kollarında taşıdı | Video