Haberler
Yaşam
En acı ölüm! Balkona çıktığında korkunç manzara ile karşılaştı: 2.5 yaşındaki Mehmet kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 05.08.2022 15:09
Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
15:21
En acı ölüm! Balkona çıktığında korkunç manzara ile karşılaştı: 2.5 yaşındaki Mehmet kurtarılamadı
Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen korkunç olayda annesi Fahriye Keskiner'in günübirlik temizliğine gittiği evde 4'üncü katın balkonundan düşen minik 2.5 yaşındaki Mehmet Osman Keskiner hayatını kaybetti. Aile gözyaşlarına boğuldu.