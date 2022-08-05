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Haberler Yaşam En acı ölüm! Balkona çıktığında korkunç manzara ile karşılaştı: 2.5 yaşındaki Mehmet kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 05.08.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 15:21

En acı ölüm! Balkona çıktığında korkunç manzara ile karşılaştı: 2.5 yaşındaki Mehmet kurtarılamadı

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen korkunç olayda annesi Fahriye Keskiner'in günübirlik temizliğine gittiği evde 4'üncü katın balkonundan düşen minik 2.5 yaşındaki Mehmet Osman Keskiner hayatını kaybetti. Aile gözyaşlarına boğuldu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
En acı ölüm! Balkona çıktığında korkunç manzara ile karşılaştı: 2.5 yaşındaki Mehmet kurtarılamadı

Akıllara durgunluk veren olay Finike ilçesinde meydana geldi. Anne Fahriye Keskiner eltisi Özlem Keskiner ile yeni ev alan gurbetçinin dairesine temizliğe gitti. Talihsiz anne temizliğe giderken yanına canından çok sevdiği oğlu Mehmet Osman'ı da aldı.

En acı ölüm! Balkona çıktığında korkunç manzara ile karşılaştı: 2.5 yaşındaki Mehmet kurtarılamadı

Anne Fahriye ve eltisi Özlem Keskiner ile birlikte ev temizliğine başladığı sırada Mehmet Osman balkona çıktı. Burada bir camı olmayan bölümden 4'üncü kattan aşağıya düştü. Bu sırada anne Fahriye Keskiner eltisine "Mehmet Osman yanımıza gelsin" dedi.

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En acı ölüm! Balkona çıktığında korkunç manzara ile karşılaştı: 2.5 yaşındaki Mehmet kurtarılamadı

KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Elti Özlem Keskiner balkona Mehmet Osman'a bakmak için çıktığında korkunç manzara ile karşılaştı. 4'üncü kattan bir cam bölmesi olmayan camdan Mehmet Osman yere düşmüştü. Bir anda şoka giren anne Fahriye Keskiner dururumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Mehmet Osman'ı Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

En acı ölüm! Balkona çıktığında korkunç manzara ile karşılaştı: 2.5 yaşındaki Mehmet kurtarılamadı

KURTARILAMADI

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Osman Keskiner kurtarılamadı. Anne Fahriye ve eltisi Özlem Keskiner gözyaşlarına boğuldu. Talihiz Mehmet Osman'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.

En acı ölüm! Balkona çıktığında korkunç manzara ile karşılaştı: 2.5 yaşındaki Mehmet kurtarılamadı

Yeğeninin cenazesini almaya gelen amca Ziya Keskiner, "Eşim ve yengem yeni daire almış gurbetçinin ev temizliğine gitmişlerdi. Temizlik yaptıkları sırada Mehmet Osman temizlik yaptıkları dairenin balkonundaki bir cam bölümü yokmuş. Oradan düşmüş. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Benim çocuğum yok. Ağabeyimin tek çocuğu idi. Acımız sonsuz" diye konuştu.

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