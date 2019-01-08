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Balkondaki bomba gibi patladı!

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 08.01.2019 21:51 Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 21:54
Balkondaki kombi bomba gibi patladı!

'nin Merkezefendi ilçesinde, binanın ikinci katındaki balkonda kombinin patlamasıyla çıktı.

Balkondaki kombi bomba gibi patladı!

Ev sahibi Sercan Şahin, 2 yaşındaki kızı Serra Sina ile son anda dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Balkondaki kombi bomba gibi patladı!

, saat 15.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde çıktı.

Balkondaki kombi bomba gibi patladı!

66 Sokak'taki binanın ikinci katındaki Sercan Şahin'e ait dairenin balkonundaki kombi, iddiaya göre gaz kaçağı nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı.

Balkondaki kombi bomba gibi patladı!

Patlamanın ardından oluşan alevlerin balkon perdesini tutuşturmasıyla, çıktı.

Balkondaki kombi bomba gibi patladı!

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden Sercan Şahin, 2 yaşındaki kızı Serra Sina'yı da alarak evden çıktı.

Balkondaki kombi bomba gibi patladı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat içinde yangını söndürdü.

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