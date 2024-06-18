Balkondan eve girip Fide’ye kabusu yaşatmıştı: Gökhan Kızılyer hakkında dikkat çeken cinsel saldırı detayı!

CİNSEL SALDIRIYA KALKIŞTI!

Gökhan Kızılyer bir süre sonra takip ettiği Fide U.'yu apartmanın asansörüne binerken yakalayıp, iddiaya göre cinsel saldırıya kalkıştı. Fide U., kurtulmak için tokat attı ancak Gökhan Kızılyer de asansöre bindi. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Fide U., gece boyunca şiddete uğradığı iddiasıyla polise gidip, Gökhan Kızılyer'den şikayetci oldu. Kızılyer de kendisine tokat attığı için Fide U. hakkında şikayette bulundu. Fide U., kendisinden uzak durması ve rahatsızlık vermemesi şartıyla Gökhan Kızılyer ile uzlaştı.