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Haberler Yaşam Balkondan eve girip Fide'ye kabusu yaşatmıştı: Gökhan Kızılyer hakkında dikkat çeken cinsel saldırı detayı!
Giriş Tarihi: 18.06.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 15:44

Balkondan eve girip Fide'ye kabusu yaşatmıştı: Gökhan Kızılyer hakkında dikkat çeken cinsel saldırı detayı!

Adana'da Gökhan Kızılyer apartman bahçesinde tanışıp, bir süre arkadaşlık yaptığı Fide U.'ya kabusu yaşattı! Balkondan zorla girdiği evde genç kadını darp ederek cinsel saldırıya kalkıştı! Mahkeme saldırganla ilgili kararını açıkladı.

DHA
Balkondan eve girip Fide’ye kabusu yaşatmıştı: Gökhan Kızılyer hakkında dikkat çeken cinsel saldırı detayı!

İstanbul'da bir şirkette genel koordinatör olan Fide U., babası rahatsızlanınca Adana'ya gelip, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki apartman dairesine yerleşti. Apartmanın bahçesinde 1 yıl önce köpeklerini gezdiren Fide U., aynı sitede oturan Gökhan Kızılyer ile tanıştı.

Balkondan eve girip Fide’ye kabusu yaşatmıştı: Gökhan Kızılyer hakkında dikkat çeken cinsel saldırı detayı!

Fide U, iddiaya göre bir süre arkadaşlık yaptığı Gökhan Kızılyer'in tacizine uğradı. Eve giren Gökhan Kızılyer, Fide U.'yu günlerce alıkoyup, kolunu ve bacağını kırdı. Fide U, korktuğu için Kızılyer'den şikayetçi olmadı.

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Balkondan eve girip Fide’ye kabusu yaşatmıştı: Gökhan Kızılyer hakkında dikkat çeken cinsel saldırı detayı!

CİNSEL SALDIRIYA KALKIŞTI!

Gökhan Kızılyer bir süre sonra takip ettiği Fide U.'yu apartmanın asansörüne binerken yakalayıp, iddiaya göre cinsel saldırıya kalkıştı. Fide U., kurtulmak için tokat attı ancak Gökhan Kızılyer de asansöre bindi. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Fide U., gece boyunca şiddete uğradığı iddiasıyla polise gidip, Gökhan Kızılyer'den şikayetci oldu. Kızılyer de kendisine tokat attığı için Fide U. hakkında şikayette bulundu. Fide U., kendisinden uzak durması ve rahatsızlık vermemesi şartıyla Gökhan Kızılyer ile uzlaştı.

Balkondan eve girip Fide’ye kabusu yaşatmıştı: Gökhan Kızılyer hakkında dikkat çeken cinsel saldırı detayı!

EVİNE ZORLA GİRDİ, DAKİKALARCA DARP ETTİ

Son olarak Kızılyer, 22 Mayıs 2022'de yan daireden balkonuna geçip Fide U.'nun evine zorla girdi. Kızılyer, Fide U.'yu dövdü, iddiaya göre yine cinsel saldırıya kalkıştı. Bu anlar, Fide U.'nun evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde Gökhan Kızılyer evden ayrılınca Fide U. da elindeki görüntülerle polise gidip, bir kez daha şikayetçi oldu.

Balkondan eve girip Fide’ye kabusu yaşatmıştı: Gökhan Kızılyer hakkında dikkat çeken cinsel saldırı detayı!

"EVLİLİK DÜŞÜNÜYORDUM"

Soruşturma sonunda Gökhan Kızılyer hakkında, Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Basit cinsel saldırı', 'Konutta yağma', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Mala zarar verme' suçlarından açılan dava karara bağlandı. Yaklaşık 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Gökhan Kızılyer, savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

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