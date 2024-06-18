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Balkondan eve girip Fide'ye kabusu yaşatmıştı: Gökhan Kızılyer hakkında dikkat çeken cinsel saldırı detayı!
Giriş Tarihi: 18.06.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
15:44
Balkondan eve girip Fide'ye kabusu yaşatmıştı: Gökhan Kızılyer hakkında dikkat çeken cinsel saldırı detayı!
Adana'da Gökhan Kızılyer apartman bahçesinde tanışıp, bir süre arkadaşlık yaptığı Fide U.'ya kabusu yaşattı! Balkondan zorla girdiği evde genç kadını darp ederek cinsel saldırıya kalkıştı! Mahkeme saldırganla ilgili kararını açıkladı.