Haberler Yaşam Ballon D’or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Ballon D'or adayları kim?

Giriş Tarihi: 17.10.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 11:55

Ballon D’or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Ballon D'or adayları kim?

Ballon d'or 2022 bugün yapılacak ve tüm gözler Fransa'da olacak. Avrupa'da yılın en iyilerini belirleyecek olan tören için sporseverler Ballon D'or ne zaman, saat kaçta sorularını yöneltiyor. Karim Benzema ödül için favoriyken, Lewandowski de sınırları zorluyor. Messi ise yıllar sonra ödüle aday gösterilemedi. Ballon D'or ödül töreni ile aynı zamanda yılın en iyi kalecisi, genç oyuncusu ve kadın oyuncusu seçilecek. Peki, Ballon D'or ne zaman, saat kaçta? Ballon D'or hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte Ballon D'or adayları ve detaylar…