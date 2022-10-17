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Haberler Yaşam Ballon D’or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Ballon D'or adayları kim?
Giriş Tarihi: 17.10.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 11:55

Ballon D’or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Ballon D'or adayları kim?

Ballon d'or 2022 bugün yapılacak ve tüm gözler Fransa'da olacak. Avrupa'da yılın en iyilerini belirleyecek olan tören için sporseverler Ballon D'or ne zaman, saat kaçta sorularını yöneltiyor. Karim Benzema ödül için favoriyken, Lewandowski de sınırları zorluyor. Messi ise yıllar sonra ödüle aday gösterilemedi. Ballon D'or ödül töreni ile aynı zamanda yılın en iyi kalecisi, genç oyuncusu ve kadın oyuncusu seçilecek. Peki, Ballon D'or ne zaman, saat kaçta? Ballon D'or hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte Ballon D'or adayları ve detaylar…

Ballon D’or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Ballon D’or adayları kim?

Ballon D'or adayları ağustos ayında belli olduğundan beri sporseverler ödül töreni için gün sayıyor. Avrupa'da yılın en iyileri France Football'un düzenlediği organizasyon ile belli oldu. Pandemi yılında verilmeyen ödül, bu akşam verilecek. Sporseverler de Ballon D'or ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ballon D'or hangi kanalda? İşte detaylar…

Ballon D’or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Ballon D’or adayları kim?

BALLON D'OR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

France Football tarafından düzenlenen organizasyon 17 Ekim 2022 Pazartesi 21.30'da başlayacak. Tören Theatre du Chatelet'de yapılacak.

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Ballon D’or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Ballon D’or adayları kim?

BALLON DO'R HANGİ KANALDA CANLI YAYIMLANACAK?

Ödül töreni 21.30'dan itibaren Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

Ballon D’or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Ballon D’or adayları kim?

BALLON DO'R ADAYLARI

Rafael Leao – AC Milan

Karim Benzema – Real Madrid

Christopher Nkunku - RB Leipzig

Mohamed Salah – Liverpool

Ballon D’or ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Ballon D’or adayları kim?

Joshua Kimmich - Bayern Munich

Trent Alexander-Arnold – Liverpool

Bernardo Silva - Manchester City

Vinicius Junior - Real Madrid

Luis Diaz – Liverpool

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