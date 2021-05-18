Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bambaşka hale getirdiği Anadol için tüm teklifleri reddediyor... "Devlet Bahçeli'ye hediye edeceğim"
Giriş Tarihi: 18.05.2021 12:39 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 12:40

Bambaşka hale getirdiği Anadol için tüm teklifleri reddediyor... "Devlet Bahçeli'ye hediye edeceğim"

'ta yaşayan klasik araç tutkunu Hakkı Günaydın, 15 bin lira vererek hurda halde aldığı Anadol marka 1973 model otomobili, baştan aşağı yeniledi. Görenlerin hayran kaldığı araç için kendisine 100 bin lira gibi yüksek fiyatlar teklif edildiğini söyleyen Günaydın, bu aracı satmayı düşünmediğini, aracının kendisi için paradan daha kıymetli olduğunu ifade ediyor. Gazetecilere konuşan Hakkı Günaydın, "2023 seçimlerinin kazanılması durumunda aracı Devlet Bahçeli'ye hediye edeceğim" dedi.

Bambaşka hale getirdiği Anadol için tüm teklifleri reddediyor... Devlet Bahçeli'ye hediye edeceğim

'ta uzun yıllardır kaportacılık yapan ve içinde klasik otomobil tutkusu olan Hakkı Günaydın, yıllar önce bir köyde çürümeye terk edilmiş 1973 model Anadol marka otomobili 15 bin liraya satın aldı. Otomobilin orijinal parçalarına dokunmadan 70 bin lira masraf eden Günaydın, aracı yürür duruma getirdi.

Bambaşka hale getirdiği Anadol için tüm teklifleri reddediyor... Devlet Bahçeli'ye hediye edeceğim

GÖRENLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Daha sonra özenle bakımları yapılan 48 yaşındaki otomobil, rengi ve görselliği ile herkesin dikkatini çekmeye başladı. Otomobiliyle her gün ilgilenen ve çocuğu yerine koyan Günaydın'a satması için 100 bin lira teklif edildi ama o bunu kabul etmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bambaşka hale getirdiği Anadol için tüm teklifleri reddediyor... Devlet Bahçeli'ye hediye edeceğim

"2023 SEÇİMLERİ KAZANILDIĞINDA BAHÇELİ'YE HEDİYE EDECEĞİM"

200 bin TL verseler dahi aracını satmayacağını belirten Günaydın, 2023 seçimlerini kazanması halinde otomobilini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye etmek istediğini söyledi.

Bambaşka hale getirdiği Anadol için tüm teklifleri reddediyor... Devlet Bahçeli'ye hediye edeceğim

"DOĞUŞTAN GELEN KLASİK ARAÇ TUTKUM VAR"

Hakkı Günaydın, "Ben bu aracı hurda olarak aldım. 15 bin liraya aldığım bu arabaya yaklaşık 70 bin lira harcadım. Kaportasını boyasını kendi çabamızla yaptık. Bayağı da masraf ettik. Sonucu güzel oldu güzel klasik bir araç oldu. Görenler haliyle çok şaşırıyorlar nasıl yaptınız diye soruyorlar. Ben de onlara kaportacı olduğum için benim için zor olmadığını, kendi çabamla yaptığımı anlatıyorum. Zaten doğuştan gelen bir klasik araç tutkum vardı. Daha önce de eski model başka araçları bakıma alarak değiştirdim. Bu Anadolu markalı aracı da kendi çabalarımla yeniledim.

Bambaşka hale getirdiği Anadol için tüm teklifleri reddediyor... Devlet Bahçeli'ye hediye edeceğim

Aracı kullanıyorum, sorunsuz çalışıyor. Ayrıca bu araçlar çok sağlam. her ne kadar nemli bir il olsa da bu araçlar bakalit olduğu için çürüme olmuyor. Çok sağlam bir araba. Hatta yeni düğün yapacaklar genelde çekimde kullanmak istiyorlar. Ben de kıyamadığım için vermek istemiyorum" dedi.

SON DAKİKA