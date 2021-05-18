HaberlerYaşamBambaşka hale getirdiği Anadol için tüm teklifleri reddediyor... "Devlet Bahçeli'ye hediye edeceğim"
Giriş Tarihi: 18.05.2021 12:39Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 12:40
Bambaşka hale getirdiği Anadol için tüm teklifleri reddediyor... "Devlet Bahçeli'ye hediye edeceğim"
Sinop'ta yaşayan klasik araç tutkunu Hakkı Günaydın, 15 bin lira vererek hurda halde aldığı Anadol marka 1973 model otomobili, baştan aşağı yeniledi. Görenlerin hayran kaldığı araç için kendisine 100 bin lira gibi yüksek fiyatlar teklif edildiğini söyleyen Günaydın, bu aracı satmayı düşünmediğini, aracının kendisi için paradan daha kıymetli olduğunu ifade ediyor. Gazetecilere konuşan Hakkı Günaydın, "2023 seçimlerinin kazanılması durumunda aracı Devlet Bahçeli'ye hediye edeceğim" dedi.