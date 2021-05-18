Bambaşka hale getirdiği Anadol için tüm teklifleri reddediyor... "Devlet Bahçeli'ye hediye edeceğim"

"DOĞUŞTAN GELEN KLASİK ARAÇ TUTKUM VAR"



Hakkı Günaydın, "Ben bu aracı hurda olarak aldım. 15 bin liraya aldığım bu arabaya yaklaşık 70 bin lira harcadım. Kaportasını boyasını kendi çabamızla yaptık. Bayağı da masraf ettik. Sonucu güzel oldu güzel klasik bir araç oldu. Görenler haliyle çok şaşırıyorlar nasıl yaptınız diye soruyorlar. Ben de onlara kaportacı olduğum için benim için zor olmadığını, kendi çabamla yaptığımı anlatıyorum. Zaten doğuştan gelen bir klasik araç tutkum vardı. Daha önce de eski model başka araçları bakıma alarak değiştirdim. Bu Anadolu markalı aracı da kendi çabalarımla yeniledim.