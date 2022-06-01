Haberler
Yaşam
Bankacı kadın öyle bir vurgun yaptı ki: Duyanların ağzı açık kaldı!
Giriş Tarihi: 01.06.2022 12:40
Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
12:40
Bankacı kadın öyle bir vurgun yaptı ki: Duyanların ağzı açık kaldı!
Çanakkale'de aralarında TOBB Çanakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin de bulunduğu 20'den fazla iş kadını ve iş adamının hesapları üzerinden milyonlarca lira kredi çektiği ileri sürülen banka çalışanı, olayın ortaya çıkmasının ardından meslekten ihraç edildi. Vurgunun boyutunun 5 milyon lirayı bulduğu iddia edilirken, mağdur iş kadınlarının şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.