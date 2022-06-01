Bankacı kadın öyle bir vurgun yaptı ki: Duyanların ağzı açık kaldı! İnanılmaz olay Çanakkale'de yaşandı. İş dünyasını ayağa kaldıran olay, geçtiğimiz yıl bir iş kadınının hesap hareketlerinde yaşanan yoğunluğun banka müfettişleri tarafından fark edilmesiyle ortaya çıktı. İddiaya göre bir katılım bankasının Çanakkale şubesinde ticari hesaplar biriminde görev yapan evli ve iki çocuk annesi banka çalışanı İ.U. portföyündeki iş kadınlarına ticari işlemleri sırasında bankalarında kişisel hesap açmalarını da teklif etti.