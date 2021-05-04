Bankalar bugün açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağı tam kapanmada bankaya gitmek yasak mı?

BANKAYA GİTME İZNİ NASIL ALINIR?

Vefa destek hattına 112 üzerinden ulaşarak izin alınabilir. Bankaya gidilecek gün içerisinde aranıp izin alınması yeterli olacak. İzin almak için en az 2 saat öncesinden aranmış olması gerekecek.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;



Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.