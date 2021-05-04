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Giriş Tarihi: 02.05.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 09:32

Bankalar bugün açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağı tam kapanmada bankaya gitmek yasak mı?

Tam kapanma sürecinin başlaması ile birlikte vatandaşlar, kapanma tedbirlerinin kapsamı ile ilgili detayları araştırıyor. genelgesinde tam kapanma sürecine ilişkin tüm detaylar yer alırken sokağa çıkma yasağından muaf sektörler ve çalışanlar da belirtildi. Bankalar ise alınan kararlar ile birlikte çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki, sokağa çıkma yasağında bankaya gitmek yasak mı? Yarın bankalar açık mı?

Bankalar bugün açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağı tam kapanmada bankaya gitmek yasak mı?

Tam kapanma sürecinde bankaların minimum ölçekte çalışacağının açıklanması, birtakım soru işaretlerini doğurdu. Banka işlemleri için şubeye gitmek isteyen vatandaşlar, "Tam kapanmada bankaya gitmek yasak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu sorusunun yanıtı ile birlikte merak edilen detaylar…

Bankalar bugün açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağı tam kapanmada bankaya gitmek yasak mı?

BANKAYA GİTME İZNİ NASIL ALINIR?

Vefa destek hattına 112 üzerinden ulaşarak izin alınabilir. Bankaya gidilecek gün içerisinde aranıp izin alınması yeterli olacak. İzin almak için en az 2 saat öncesinden aranmış olması gerekecek.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

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Bankalar bugün açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağı tam kapanmada bankaya gitmek yasak mı?

TAM KAPANMADA BANKALAR KAÇTA KAPANIYOR - KAÇTA AÇILIYOR?

genelgesinde yer alan bilgilere göre 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları hizmet vermeye devam edecek.

Bankalar bugün açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağı tam kapanmada bankaya gitmek yasak mı?
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