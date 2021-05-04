HaberlerYaşamBankalar bugün açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağı tam kapanmada bankaya gitmek yasak mı?
Giriş Tarihi: 02.05.2021 17:03Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 09:32
Bankalar bugün açık mı, saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağı tam kapanmada bankaya gitmek yasak mı?
Tam kapanma sürecinin başlaması ile birlikte vatandaşlar, kapanma tedbirlerinin kapsamı ile ilgili detayları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesinde tam kapanma sürecine ilişkin tüm detaylar yer alırken sokağa çıkma yasağından muaf sektörler ve çalışanlar da belirtildi. Bankalar ise alınan kararlar ile birlikte çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki, sokağa çıkma yasağında bankaya gitmek yasak mı? Yarın bankalar açık mı?