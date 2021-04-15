Bankalar bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2021 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING, Finansbank ve diğer bankalar kaça kadar açık?

Banka çalışma saatleri milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken özel ve kamu bankalarının çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Hesap açma- kapama, eft, havale gibi işlemlerini halletmek isteyenler bugün bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorularına yanıt arıyor. Çok sayıda banka olmasına rağmen bankacılık sektörün çalışma saatleri genel olarak merak ediliyor. Aşağıdaki listede Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING, Finansbank ve diğer bankaların açılış saatleri, kapanış saatleri ve öğle tatillerine ulaşabilirsiniz. İşte banka çalışma saatleri 2021