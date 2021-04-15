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Giriş Tarihi: 15.04.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 15:00

Bankalar bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING, Finansbank ve diğer bankalar kaça kadar açık?

milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken özel ve kamu bankalarının çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Hesap açma- kapama, eft, havale gibi işlemlerini halletmek isteyenler bugün , kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorularına yanıt arıyor. Çok sayıda banka olmasına rağmen bankacılık sektörün çalışma saatleri genel olarak merak ediliyor. Aşağıdaki listede Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING, Finansbank ve diğer bankaların açılış saatleri, kapanış saatleri ve öğle tatillerine ulaşabilirsiniz. İşte

Bankalar bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2021 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING, Finansbank ve diğer bankalar kaça kadar açık?

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde pek çok alanda değişiklikler yapılırken merak ediliyor. Finansal ihtiyaçlar için Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası gibi birçok banka mesai saatlerinde değişiklik yapmış oldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren , kaçta kapanıyor gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İşte 2021 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING, Finansbank banka çalışma ve mesai saatleri

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde koronavirüs tebdirleri kapsamında banka çalışma saatleri değişti. Banka işleri olan vatandaşlar , kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Birçok banka yeni çalışma saatlerini kamuoyuyla paylaşırken 2021 banka çalışma saatleri şöyle;

Bankalar bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2021 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING, Finansbank ve diğer bankalar kaça kadar açık?

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 14 Nisan 2021 .Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

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Bankalar bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2021 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING, Finansbank ve diğer bankalar kaça kadar açık?

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

Bankalar bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2021 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING, Finansbank ve diğer bankalar kaça kadar açık?

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibarıyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir."

KUVEYT TÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ

"13 Nisan 2021 Salı gününden itibaren şubelerimiz 10:00-12:00 ve 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir."

FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir"

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz"

Bankalar bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2021 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING, Finansbank ve diğer bankalar kaça kadar açık?
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